Trains, autocars: voici les promesses des partis pour le transport interurbain au Québec

Le transport en commun interurbain ne fait pas partie des sujets qui occupent une place centrale dans la plupart des programmes des partis, malgré son importance d’un point de vue environnemental et financier.

On a demandé aux cinq principaux partis quels étaient leurs plans pour le réseau de train et d’autobus interurbains au Québec. Voici ce qu’ils nous ont répondu.

Parti Québécois

S’il est élu, le Parti Québécois prévoit lancer une PasseClimat, qui donnerait accès à tout le transport en commun à travers la province pour 365$ par année. Le transport interurbain deviendrait ainsi financé par le gouvernement.

«Avec la PasseClimat, la demande pour du transport collectif sera décuplée partout au Québec, y compris pour le transport interurbain. Notre intention est de travailler en concertation avec les transports déjà établis pour doubler l'offre de transport collectif dans toutes les régions d'ici 2035. Le Parti Québécois va s'assurer du meilleur niveau de desserte dans toutes les régions du Québec, afin de permettre aux Québécois de changer leurs habitudes de mobilité», nous a écrit Anne-Sophie Desprez, directrice adjointe des communications du parti.

Elle ajoute que le parti est «grandement en faveur de l’amélioration du transport par rail, incluant notamment les TGV».

Coalition Avenir Québec

La Coalition Avenir Québec est en faveur du projet de train à grande fréquence dans le corridor Québec-Windsor. «[I]l s’agit d’un projet que nous soutenons depuis le début. Nous souhaitons que le gouvernement fédéral accélère la réalisation de ce projet», nous a écrit la porte-parole Sarah Bigras.

Pour le réseau interurbain, elle rappelle que le gouvernement a investi 38 millions $ depuis le début de la pandémie pour aider les transporteurs.

La CAQ a également augmenté les sommes disponibles pour le transport collectif en région (qui aident à la mobilité entre des plus petites villes), les faisant passer de 10,3 millions $ à leur arrivée à 21,9 millions. Une somme de 29 millions $ est prévue pour le budget 2024-2025.

«Nous souhaitons continuer à travailler avec les différents partenaires, si la CAQ est reportée au pouvoir, afin de permettre le développement des services et investir davantage dans le transport interurbain», écrit Mme Bigras.

Parti libéral du Québec

Le PLQ s’engage de son côté à «assurer un service fiable et accessible de transport par autocar, par avion et par traversier pour toutes les régions du Québec», nous a écrit la porte-parole Catherine Dostie.

Le parti prévoit revoir le mode de financement et l’encadrement du transport par autocar avec les entreprises impliquées ainsi que les régions, pour assurer un meilleur service, plus de passages et une plus grande fiabilité, ajoute-t-elle.

Québec solidaire

On s’attend à ce que Québec solidaire propose dans les prochains jours un imposant programme concernant le transport en commun interurbain. Dans ses engagements climatiques, il est question de la fondation de Québec Bus et Québec Rail, qui laissent présager une refonte importante du système.

Le parti n’était pas en mesure de fournir les détails de ce plan au moment de mettre sous presse.

Parti conservateur du Québec

Le Parti conservateur du Québec n’a pas donné suite à nos demandes d’information. Il n’y a aucune mention du transport en commun interurbain dans son programme électoral.

