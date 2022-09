Un Festival de la frayeur auquel seuls les plus téméraires auront le courage de participer

Partager







Les fans finis d’Halloween qui prennent plaisir à sursauter lors des films de peur doivent absolument parcourir les 240 kilomètres de route (à partir de Montréal) pour vivre le Festival de la frayeur de la Ferme Saunders en Ontario.

Tous les vendredis et samedis soirs du 24 septembre au 22 octobre ainsi que tous les jours suivants jusqu’à l’Halloween, la ferme transforme son site en véritable endroit hanté grâce à différentes attractions qui vous feront crier et probablement rire de nervosité.

Vous visiterez un lieu infesté de sorcières qui jettent des mauvais sorts, une crypte où les fantômes n’attendent qu’à vous faire peur, un labyrinthe plus effrayant année après année, et quelques autres attractions qui vous feront peut-être faire des cauchemars...

La Ferme Saunders promet que son site sera l’endroit le plus terrifiant de l’automne. Par chance, il sera possible de retrouver un peu vos esprits en profitant d’une pause pour manger et boire du bon cidre de l’endroit sur la terrasse Saunders Ciderhouse Taproom.

Pour participer au Festival de la frayeur de la Ferme Saunders, vous devez acheter votre billet sur le site web en sélection une date et l’heure à laquelle vous voulez être sur le site. Le coût du billet commence à 43$.

Du 24 septembre au 31 octobre 2022

Ferme Saunders - 7893 rue Bleeks, Ottawa

