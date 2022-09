Farador: une première bande-annonce du film a été dévoilée [VIDÉO]

Partager







Ce jeudi, une bande-annonce de la comédie fantastique Farador d’Édouard A. Tremblay a été dévoilée au public. Le coproduction Canada-Belgique sortira en salle en 2023.

Le maître de jeu de rôles Charles fuit les contraintes du quotidien en passant tous ses temps libres à diriger des parties du type «Donjons et Dragons» dans le Monde de Farador, au plus grand bonheur de ses deux colocataires et amis d’enfance, Louis et Guillaume.

Le retour inattendu au pays de sa sœur Kim vient toutefois perturber sa routine et, bien évidemment, celles de ses colocataires. Elle mettra tout en œuvre pour sortir Charles de ses habitudes pour qu’il réalise ses rêves, alors que les deux autres vont tout faire pour l’en empêcher. Dès lors, les affrontements dans le monde fantastique et dans la vie réelle prendront une nouvelle dimension. Ce sera la légendaire bataille de Farador!

L’adaptation cinématographique du court-métrage de 2006, qui est un véritable phénomène viral en ligne, met en vedette Éric K. Boulianne (scénariste de Prank!), Lucien Ratio (Feuilles mortes), Benoit Drouin-Germain (Une autre histoire), Catherine Brunet (Matthias et Maxime). On retrouve également Florent Losson (Les Anonymes), Marc-Antoine Marceau, Métushalème Dary, Sabrina Bégin-Tejeda (Unité 9) et Lauren Hartley (Souterrain).

Le long-métrage Farador prendra l’affiche l’année prochaine, en 2023.

