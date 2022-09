La «fille de l'UQAM»: Hélène Boudreau est en couple

Partager







Vous rêviez de tenter votre chance avec Hélène Boudreau, la «fille de l’UQAM»? Eh bien, oubliez ça: elle n’est plus sur le marché des joueuses autonomes!

De passage au balado Prend un break, Hélène Boudreau a annoncé au Québec en entier qu’elle était en couple avec l’acteur porno Jessy Jones.

L’animateur du podcast, l’influenceur JNT, a demandé aux deux tourtereaux s’ils formaient un couple ou s’ils étaient juste de bons amis. Jessy Jones a finalement confirmé la nouvelle.

«Je suis venu au Québec et on a eu une connexion totale. Elle est venue à Los Angeles, encore une plus grosse connexion, très forte et puissante. C'est ça, on est ensemble, on est un couple», a-t-il raconté, en regardant sa douce du coin de l'œil.

«Les deux [meilleurs] pornstars au Canada, t’appelle ça un power couple», a-t-il ajouté.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Une autre révélation

Pendant le balado, Jessy Jones a également (peut-être) confirmé l’identité du père de l’enfant de l’actrice porno Lana Rohades.

«J’ai pas le droit de dire qui c’est, mais c’est Blake Griffin ou Kevin Durant», a-t-il lancé.

«C’est sûr que c’est Blake Griffin», a répliqué un des animateurs.

«Non», a renchéri Jessy Jones, tout en réalisant l’erreur qu’il venait de commettre.

AFP

OUPS!

