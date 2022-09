Tom Brady et Gisele Bündchen ont de gros problèmes conjugaux et ils ne vivraient plus ensemble

Partager







Est-ce la fin du très populaire couple formé de Tom Brady et de Gisele Bündchen?

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay et la mannequin ne vivraient en effet plus ensemble selon ce qu’a appris CNN, d'une source proche de Bündchen.

Sept fois champion du Super Bowl, Brady avait annoncé sa retraite en février dernier, mais avait finalement décidé de revenir au jeu quelques semaines plus tard seulement.

Bündchen avait dévoilé être inconfortable avec cette décision, elle qui souhaitait qu’il soit plus présent auprès de sa famille.

«J'ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Finalement, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [eux]», avait-elle déclaré lors d’une entrevue avec le magazine Elle.

Une source a toutefois dévoilé au magazine People que «ceci doit être sa dernière saison s'il veut rester marié».

Ces révélations surviennent quelques semaines après que Brady se soit absenté du camp d'entraînement des Buccaneers de Tampa Bay pendant 11 jours pour des «raisons personnelles».

Une dispute conjugale majeure aurait été la cause de cette absence qui est restée inexpliquée.

«J'ai fait ma part, qui est d'être là pour Tom. J'ai déménagé à Boston et je me suis concentrée sur la création d'un cocon et d'un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves. Voir mes enfants réussir et devenir les beaux petits humains qu'ils sont, le voir réussir et s'épanouir dans sa carrière, ça me rend heureuse. À ce stade de ma vie, j'ai l'impression d'avoir fait du bon travail là-dessus», a déclaré le mannequin à Elle, ajoutant plus tard:«J'ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire.»

