Tout sur Audrey-Louise Beauséjour, la jeune maman accomplie de Star Académie

Partager







Si le visage d'Audrey-Louise de Star Académie vous est familier, c'est parce que la jeune femme de 23 ans roule sa bosse depuis son tout jeune âge.

Maman depuis peu, Audrey-Louise est bien entourée de son fiancé et de sa famille, qui l'accompagnent dans son rêve de vivre de la musique. Pour elle, chanter n'est pas un loisir, c'est toute sa vie, et elle veut le montrer durant son passage à Star Académie.

• À lire aussi: 11 candidats à Star Académie 2022 que tu as déjà vus ailleurs

• À lire aussi: Voici TOUT ce que vous devez savoir sur Star Académie 2022

Voici 12 choses à savoir sur Audrey-Louise Beauséjour de Star Académie

1) Son parcours musical

Audrey-Louise baigne dans l'univers de la musique et du petit écran depuis presque toujours. Elle a commencé à chanter à trois ans dans la chorale Les Rossignols de Brossard. Ensuite, les projets se sont enfilés, tels que La cour des Grands, La Mélodie du Bonheur, 30 vies et Fame. Elle a fait des études à la New York Film Academy en théâtre musical. Maintenant, avec tout ce bagage, la voilà prête à en apprendre davantage à l'Académie.

2) Pourquoi Star Académie

À sa grande surprise, c'est son chum qui l'a inscrite et qui lui a annoncé à quinze minutes d'avis qu'elle avait son audition. À cause de sa grossesse, ce n'était pas dans ses plans de participer à Star Académie cette année. Elle croit quand même que c'est le plus beau cadeau qu'il lui ait fait. L'Académie va lui permettre de mieux se découvrir artistiquement, de comprendre le milieu de la télévision et d’améliorer ses capacités vocales et d’interprète.

3) L'ancien Académicien qui l'inspire le plus

On peut comprendre pourquoi elle a choisi William Cloutier comme ancien Académicien inspirant. Les deux partagent beaucoup de similitudes, puisque, rappelons-le, William avait aussi un nouveau-né lors de son passage à l'Académie.

4) Sa chanson d’audition pour Star Académie

Pour se mériter une place à l'Académie, Audrey-Louise a chanté I’ll Never Love Again de Lady Gaga. Son choix s'est arrêté sur cette chanson, car elle la touche beaucoup, mais aussi parce que c'était la seule qu'elle était prête à chanter à 15 minutes d'avis!

5) Sa chanson du moment

Ces temps-ci, elle écoute en boucle C’est tout, c’est rien d’Aliocha Schneider.

6) L'artiste avec qui elle rêverait de collaborer

L'artiste avec qui elle rêverait de collaborer n'est nulle autre que notre Céline Dion nationale!

7) Son premier concert

Le premier concert auquel Audrey-Louise a assisté en était un du groupe rock américain Bon Jovi. Elle a sans doute dansé sur Livin' on a Prayer!

8) Son inspiration mode

La chanteuse américaine Ariana Grande est son inspiration mode. La célèbre queue de chevel de la star ou encore son eye-liner sont des éléments clés du style iconique d'Ariana. Cette célébrité ne fait jamais un faux pas, et l'on comprend le coup de coeur fashion d'Audrey-Louise!

9) Son crush célébrité

C'est le fils de Clint Eastwood, Scott Eastwood, qui la fait fondre!

10) Son signe astrologique

La jeune femme est née sous le signe du Cancer. Ce signe d'eau est naturellement doté d'une grande sensibilité maternelle et trouve un réel bonheur à être en famille. L'Académie est une famille, alors nul doute qu'elle saura s'y plaire. C'est écrit dans les étoiles.

11) Ses autres passions

Elle est une grande passionnée des arts de la scène. Elle adore le jeu, le théâtre, le cinéma!

12) Ses projets secrets

Côté musique, elle a déjà plusieurs compositions de prêtes et d’autres qui avancent bien. Dans sa vie personnelle, elle est fiancée depuis le mois d'août 2020 et elle commence à avoir pas mal hâte au mariage!

Suivez la progression d'Audrey-Louise à Star Académie lors des quotidiennes du lundi au jeudi à 19h30 et des Variétés le dimanche à 19h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s

s