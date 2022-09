Voici les 9 secteurs d’emploi les plus en demande au pays en 2022

Partager







Le marché de l’emploi tourne à plein régime et les besoins sont grands, révèle une nouvelle enquête menée partout au Canada. Si la pénurie de main-d'œuvre se fait ressentir partout, certains secteurs d’activité sont particulièrement touchés et seront à la recherche de perles rares. On vous les présente.

Près de la moitié des employeurs au pays (45%) souhaiteront augmenter leurs effectifs au cours des prochains mois, a relevé le dernier sondage sur les perspectives d’emploi de ManpowerGroup.

Ce ne sera donc pas les opportunités d’emploi qui manqueront, souligne la directrice nationale de ManpowerGroup Canada, Darlene Minatel.

«Les résultats du sondage appuient l'idée que les employeurs et les demandeurs d'emploi s'adaptent à la dynamique de travail changeante engendrée par la pandémie sur le milieu de travail.»

Voici les secteurs d’emploi les plus en demande à l’heure actuelle au Canada

Fabrication Production primaire Commerce de gros et de détail Informatique, technologie, télécoms Services administratifs et de soutien Banque, finance, assurance et immobilier Construction Éducation, santé, travail social Restaurants et hôtels

Les 15 emplois les plus en demande

Plus tôt cette année, la firme mondiale de ressources humaines Randstad faisait paraître son palmarès des 15 emplois les plus en demande au Canada en 2022. Il s’agit d’emplois que les employeurs chercheront assurément à combler dans les prochains mois, mais aussi dans les années à venir, selon l’entreprise.

Responsable des comptes majeurs Développeur informatique Gestionnaire du marketing Infirmier Chauffeur Agent du service client Soudeur Ingénieur Comptable Architecte infonuagique Gestionnaire des ressources humaines Électricien Gestionnaire de projet en technologies de l’information (TI) Ingénieur mécanicien Commis comptable

Les priorités d’embauche changent

Au Québec, 40% des employeurs songent à poursuivre leurs embauches d’ici la fin de l’année, révèle le coup de sonde de Manpower, signe que le climat économique est sain. Seuls 18% des employeurs sondés ne croient pas embaucher dans les mois à venir.

«Ce que le sondage ne dit pas, c’est que les embauches se font dans une optique de rétention», confie le directeur de marché de Manpower de la grande région de Québec, Rémi Fillion.

Autrement dit, les employeurs cherchent à garder leurs employés qui pourraient être tentés d’aller cogner chez l’entreprise voisine.

Dans un marché en faveur des employés, les entreprises doivent être capables, plus que jamais, de bien se positionner par rapport à la compétition, ce qui peut les amener à revoir leurs pratiques et leur culture d’entreprise, selon l’expert.

Dans un tel contexte, on risque d’assister à l’amélioration globale des conditions de travail, et pas uniquement salariales. On peut penser, par exemple, au réaménagement des plans de travail pour favoriser le mode de travail hybride, la bonification des fonds d’assurance et les accommodements personnalisés pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle.