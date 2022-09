Voici les moments les plus cacophoniques du Face à face Québec 2022, que les Québécois n’ont pas tellement appréciés

Partager







Les chefs des cinq principales formations politiques québécoises se sont affrontés, jeudi soir, mais cela n’a pas été de tout repos pour les oreilles des auditeurs.



Dominique Anglade, Paul Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Éric Duhaime et François Legault se sont livré une féroce bataille verbale lors du Face à face Québec 2022, animé par Pierre Bruneau.

Les analystes politiques semblent s’entendre pour dire que messieurs GND et PSPP auraient été les plus performants, mais les grandes perdantes de la soirée sont sans contredit les oreilles des téléspectateurs.

Au grand dam de Pierre Bruneau (et du Québec entier), les intervenants ont parlé les uns par-dessus les autres à plusieurs reprises pendant la joute oratoire, rendant leurs propos inintelligibles, comme vous pouvez le voir dans le beau montage vidéo CI-HAUT.



Sur les réseaux sociaux, les commentaires soulignant le chaos sonore ont évidemment déferlé.

Voici quelques gazouillis particulièrement savoureux:

Grotesque spectacle qui nourri le cynisme ambiant. Mettez un arbitre qui va donner des pénalités aux participants délinquants. ⚠️2 minutes de micro off pour cacophonie. Les chefs deviendraient pas mal plus pertinents. Bring back Yvan Ponton!#assnat #faceaface #debatdeschefs — Nicolas Paquin (@NicolasPaquin) September 16, 2022

La cacophonie d'un débat ou seule l'image avait de l'importance. Legault était abattu, Anglade enterrait tout le monde en gueulant à qui mieux mieux, GND faisait le beau, PSPP a été correct et il y en avait un autre à lunette !! Bruno a été neutre. — prolix (@mproulx21) September 16, 2022

On commence à peine à écouter #faceafacetva qu’on a enregistré et c’est déjà la cacophonie. Coupez les micros de ceux qui n’ont pas la parole. #coursdecole 🙄 — Paolina d'Alma (@PaolinaAlma) September 16, 2022

Qui a gagné le débat d'hier?



C'est la cacophonie!



😂😂😂 — Alain possible (@al_goy) September 16, 2022

Le pire débat que j’ai écouté à date. Trop cacophonie, Pierre Bruneau, je vais m’abstenir de commentaires 🙄. Trop de thèmes et pas assez de profondeur.



Le seul qui m’a impressionné, c’est PSPP. Mais mon choix ira quand même au PCQ — Pat St-Germain (@pastger) September 16, 2022

Ils sont tous déconnecté de la réalité des quebecois! De la cacophonie et juste du bitchage ! Beaucoup de chiffre et de pourcentage ! On se perd dans tout ca ! Comme si l’argent reglerais tout 😡 — MichelC (@MichelC54) September 16, 2022

C'est un gros free-for-all, avec une mega-cacophonie. À deux doigts de finir en match de boxe. 😬 — Mᴇʜᴅɪ Bᴇᴛᴀᴛᴀ (@BCredos) September 16, 2022

Une cacophonie de cassettes pré-enregistrées. Dommage, je m'attendais à voir de bons débatteurs. — Bruno Poulin (@BrPoulin) September 16, 2022

Quelle cacophonie et P Bruneau n est pas assez ferme avec Anglade qui coupe la parole, n écoute pas et est condescendante... https://t.co/V5Ru12LeF2 — Louise Mathieu (@louiseo2098) September 16, 2022

Débat de la cacophonie

Le mot clé : c'est faux, c'est pas vrai.

Tant qu'à moi on devrait annuler l'élection et demander de nouveaux chefs et programmes aux partis. Aucun ne mérite mon vote. — Eric Barnabé (@eric_barnabe) September 16, 2022



