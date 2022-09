Campagne électorale: les chefs questionnés par des jeunes

Partager







L'urgence climatique, la crise du logement et la santé mentale étaient au cœur des échanges avec les chefs des partis politiques provinciaux, samedi matin, dans le contexte des Rencontres maîtres chez vous organisées par Force Jeunesse.

• À lire aussi: Retour sur 5 moments forts du Face-à-Face Québec 2022

• À lire aussi: Le Bloc Pot existe encore même si le pot est légal et on a parlé à son chef pour savoir pourquoi

Chaque candidat a pu faire valoir ses positions sur différents enjeux devant 200 jeunes vêtus de leur plus chic habillement. L’évènement s’est déroulé à HEC Montréal sous forme d’un tête-à-tête décontracté et était animé par Philippe-Vincent Foisy, analyste et animateur.

Au moins la moitié des participants ont mentionné en être à leur première expérience à ce type d'évènement, qui en était à sa 16e édition.

Les chefs Paul St-Pierre Plamondon (Parti Québécois), Gabriel Nadeau-Dubois (Québec solidaire) et Dominique Anglade (Parti libéral du Québec) étaient sur place, tandis qu'Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec) y était virtuellement. La vice-première ministre sortante, Geneviève Guilbault (Coalition Avenir Québec), était elle aussi présente.

• À lire aussi: Voici 3 sujets climatiques qui auraient dû être abordés pendant le Face-à-Face Québec 2022, selon des environnementalistes

L’urgence climatique suscite les passions

Les discussions sur l'urgence climatique ont suscité un intérêt particulier parmi la jeune foule de passionnés de politique.

Lorsque Geneviève Guilbault a été questionnée par l’animateur, Philippe-Vincent Foisy, sur la possibilité de faire un troisième lien sans études, l’audience a applaudi chaudement.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Geneviève Guilbault (CAQ)

Éric Duhaime a, quant à lui, été talonné par l’animateur sur son plan pour faire face à l'urgence climatique, notamment sur son intention de faire renaître le projet GNL Québec.

Selon le chef conservateur, la production de gaz naturel liquéfié dans la région de Saguenay permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans des pays européens, comme l’Allemagne.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Éric Duhaime (Parti conservateur du Québec)

«Est-ce que vous voulez que le Québec soit autonome en matière énergétique ou vous voulez qu’on soit 100% dépendant pour notre gaz pis notre pétrole?» a-t-il demandé à la foule, qui n’a pas réagi.

De son côté, Gabriel Nadeau-Dubois a souligné que la jeunesse est «plus mobilisée que jamais» par rapport à la lutte contre les changements climatiques. L'assistance lui a démontré son approbation.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Paul St-Pierre Plamondon a dit souhaiter laisser aux municipalités la possibilité de décider des projets de transport en commun nécessaires pour leur secteur. Il a proposé un train léger entre les centres-villes de Québec et de Lévis pour remplacer le troisième lien.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Paul St-Pierre Plamondon (Parti Québécois)

«On l'appelle le premier lien parce que c’est le premier transport collectif», a-t-il dit sous les rires et les applaudissements de l’auditoire.

• À lire aussi: «Face-à-Face Québec 2022»: la crise du logement ignorée du débat

Une absence remarquée

Le premier ministre sortant, François Legault, a brillé par son absence.

«Aujourd'hui, il y a un chef de parti qui a décidé de ne pas venir, et c’est François Legault. Je ne comprends pas ça», a lancé Dominique Anglade au sujet du chef de la Coalition Avenir Québec.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Dominique Anglade (Parti libéral du Québec)

«C'est tous ensemble qu’on va arriver à le partir, le Québec de demain», a-t-elle ajouté, en soulignant l’importance de considérer les jeunes dans les décisions politiques.

Selon Gabriel Nadeau-Dubois, «François Legault ne s’intéresse pas à la jeunesse».

«Je pense qu’au Québec, on mérite d’être gouverné par quelqu’un qui écoute les jeunes, qui a envie de leur parler, qui a envie de les entendre. De toute évidence, ce n’est pas le cas de François Legault», a-t-il dit en mêlée de presse.

Le porte-parole de Québec solidaire, @GNadeauDubois déplore l'absence de @francoislegault à un événement de Force Jeunesse, auquel tous les chefs étaient conviés. @GGuilbaultCAQ était présente pour représenter la CAQ. #QC2022 pic.twitter.com/HWhIUGY8Eg — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) September 17, 2022

En après-midi, les participants ont pu entendre différents experts participant à des panels ainsi qu’une conférence avec l’ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser: