Des cours de yoga entourés de chats dans ce café de Montréal

Quoi de mieux que de combiner la pratique du yoga et la zoothérapie?

C’est ce que propose la professeure de yoga Stéphanie Grégoire en offrant des cours au Café Chaton à Verdun.

Il est possible de s’inscrire à la session d’automne qui consiste en 10 séances de yoga les mercredis à 20h.

Non seulement ces cours vous permettent d’apprendre à mieux respirer, relaxer, vous étirer afin de bien relâcher les tensions et être plus à l’aise dans votre corps physiquement et mentalement, mais aussi à vous faire du bien au moral en côtoyant les félins du café pendant la séance.

Cette dernière est d’une durée d’une heure, mais un quinze minutes est ajouté à la toute fin afin de pouvoir interagir avec les chats si vous le souhaitez.

Les cours débutent le 28 septembre prochain pour se terminer le 30 novembre. Vous devez débourser 150$ pour la session et vous inscrire le plus rapidement en ligne.

Si jamais les places ne sont pas toutes prises, il semblerait que des cours à la carte seront possiblement ajoutés. Gardez donc l’œil ouvert si jamais vous êtes intéressé à participer à quelques cours seulement.

