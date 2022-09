Un chalet ancestral en bois rond en pleine nature à louer entre amis à Mandeville

Partager







Ce chalet en bois rond est absolument idéal pour les familles ou les groupes d'amis qui cherchent à vivre une escapade douillette cet automne ou cet hiver.

En effet, l'endroit est littéralement digne du film The Holiday et vous donnera envie de vous emmitoufler dans mille couvertures, comme le fait si bien le personnage de Cameron Diaz dans le film.

Le chalet comporte quatre chambres à coucher et deux salles de bains. Vous aimerez certainement le bois qui est mis en valeur dans tout le chalet ainsi que le beau foyer en pierre au salon. Une grande télévision Smart TV sera idéale pour les soirées cinéma entre amis.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces cozy du chalet.

La cuisine est équipée et possède plusieurs espaces de travail pour faciliter la préparation des repas.

Un bain sur pattes risque de plaire aux fanatiques de bains et de moments de détente. Une vue sur la forêt permet de se détendre en toute tranquillité.

Sinon, le chalet est situé en pleine nature, à Mandeville, à 12 min de Saint-Gabriel-de-Brandon, dans Lanaudière. La région est réputée pour ses montagnes, ses lacs, ses villages et ses terres agricoles. Sur le grand terrain du chalet, on retrouve un vaste boisé et une remise en bois.

Cet endroit féérique est disponible pour la location sur Airbnb. Le prix varie en fonction de la période souhaitée. Une nuit en décembre coûtera 323$, par exemple.

