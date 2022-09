Gémeaux 2022: les tenues de nos stars «préfs» sur le tapis rouge

Partager







Pour la 37e cérémonie des prix Gémeaux, présentée le dimanche 18 septembre sur les ondes de Radio-Canada, ces stars, qu’on adore, ont tout donné!

Elles ont brillé par leur tenue impeccable, originale ou encore ultrastylée!

Voici nos tenues coup de coeur:

1) Marie-Ève Beauregard

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

Celle qui est en nomination pour son rôle dans Toute la vie porte une robe simple marine avec imprimé de serpent. On adore la touche de couleur rose Barbiecore!

2) Valérie Roberts

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

La tenue audacieuse de Valérie Roberts, comprenant la tendance du corset que l'on voit depuis quelques mois chez les stars, a fait tourner toutes les têtes.

3) et 4) Claudia Bouvette et Marianne Verville

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

On adore tout de leurs styles: de leur mise en beauté audacieuse au choix vestimentaire hors norme!

5) Ludivine Reding

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

On adore le jeu de transparence de la robe de Ludivine! La petite robe noire est un incontournable de l'automne.

6) Marieme Ndiaye

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Le total look coloré de la chanteuse a capté l'attention, tout comme son message puissant: «Chacun sa cause. Moi c’est la représentation des communautés dans toute les sphères de la société. Keep Fighting», peut-on lire sur Instagram.

7) et 8) Julie Ringuette et Pascal Morrissette

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

La jupe transparente de Julie a immédiatement accroché l'oeil, tout comme la tenue monochrome noire de Pascal.

9) Milya Corbeil-Gauvreau

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

Les manches bouffantes donnaient un air angélique à Milya Corbeil-Gauvreau, qui était en nomination pour son rôle dans Les bracelets rouges.

10) Vanessa Destiné

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

La chroniqueuse et journaliste était resplendissante lors du tapis des 37e prix Gémeaux, dans une robe de style babydoll à motif de fleur. Sublime!

11) et 12) Laurie Babin et Léanne Desilets

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Les deux comédiennes ont choisi des looks bien différents, mais très originaux qui se collent à leur personnalité.

13) et 14) Emi Chicoine et Maxime Gilbeault

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Le powersuit était de mise pour ce couple adoré qui a tout récemment célébré son premier anniversaire. Adorable!

