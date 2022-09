13 restaurants, bars et cafés iconiques de Montréal à visiter une fois dans sa vie

Partager







Montréal n’a absolument rien à envier aux autres métropoles du monde.

C’est une ville vivante qui profite, entre autres, d’une tonne de restaurants, bars et cafés qui lui offrent bonne presse à l’international.

Alors que certains de ces établissements sont encore jeunes, d’autres font carrément « partie des meubles». Ce sont des adresses iconiques que les touristes se font un devoir de visiter et que les Montréalais apprécient également.

Voici donc 13 restaurants, bars et cafés ioniques de Montréal que vous devez visiter au moins une fois dans votre vie :

Dans le paysage culinaire montréalais depuis 1932, de casse-croûte Wilensky est pratiquement un musée. On s’y rend pour admirer le décor qui n’a pratiquement pas changé avec les années, mais surtout pour manger le sandwich Spécial Wilensky qui est composé de salami, bologne et moutarde, le tout dans un pain rond et servi bien chaud.

34 avenue. Fairmount Ouest, Montréal

Bien installé sur la rue Saint-Denis depuis 1980, le restaurant l’Express n’a plus besoin de présentation auprès des Montréalais et Montréalaises qui aiment la gastronomie. C’est l’endroit tout indiqué où déguster une bonne cuisine française, avant ou après une pièce de théâtre.

3927, rue Saint-Denis, Montréal

À Saint-Henri, tout le monde connait bien le Greenspot. Le casse-croûte a servi ses premiers clients en 1947. Sous-marins, poutines, hot-dogs, assiettes classiques de brunch, etc. la bouffe du Greenspot est réconfortante à souhait.

3041, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Même si l’emblématique restaurant de bouffe typiquement québécoise a déménagé sur Saint-Denis, La Binerie est carrément une attraction touristique. Ouvert en 1938, on y sert des mets traditionnels comme de la soupe aux pois, du pâté chinois, des ragoûts, etc.

4167, rue Saint-Denis, Montréal

Il n’y a pas plus populaire et iconique que le Café Olimpico dans le Mile-End. L’établissement familial qui roule sa bosse depuis 1970 est souvent mentionné dans les palmarès de reconnaissance dans lesquels la ville de Montréal se trouve occasionnellement. On s’y rend pour boire, bien entendu, un bon espresso sur la terrasse au soleil.

124, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

La grosse boule orange décore le boulevard Décarie et intrigue depuis 1964, mais il faut savoir que l’entreprise existe depuis 1932 et a déménagé quelques fois avant de s’installer à l’endroit qu’on lui connait aujourd’hui et où l’on peut aller se chercher le fameux jus Orange Julep qui ne se trouve nulle part ailleurs.

7700, boulevard Décarie, Montréal

Fondé en 1928, le Schwart’z Deli attire les foules qui souhaite manger un sandwich au «smoked meat» typiquement montréalais. Les gens font carrément la file devant le restaurant pour avoir une chance de s’y attabler, ce qui est un signe que l’endroit est tout simplement iconique.

3895, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Un autre établissement où les files sont fréquentes est le Saint-Viateur Bagel! Depuis 1957 sur la rue Saint-Viateur, l’établissement met l’eau à la bouche des résidents du coin et des clients avec l’odeur de bagels frais qui émane des fourneaux.

263, rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Cet établissement qui est la Mecque des hot-dogs vapeur communément appelés «steamés» a plus de cent ans d’histoire. L’endroit a reçu plusieurs personnalités connues, mais également plusieurs fêtards puisque le restaurant est situé sur la Main et ferme à 4h du matin.

1217, boulevard Saint-Laurent, Montréal

La culture du brunch à Montréal doit beaucoup aux fondateurs du Beautys qui ont mis la barre haute avec des assiettes savoureuses. Depuis 1942, l’établissement situé au coin de Mont-Royal et Saint-Urbain fait le bonheur de ceux qui aiment déjeuner tardivement.

93, avenue Mont-Royal Ouest, Montréal

Dans une liste des restaurants iconiques à Montréal, il est impossible de ne pas mentionner le Joe Beef. L’établissement du Sud-Ouest est un joueur important dans la gastronomie montréalaise. Les amateurs de viandes y trouvent leur compte dans ce resto au décor vraiment unique en son genre.

2491, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Si la poutine fait la fierté des Québécois, le restaurant La Banquise qui propose plus de 35 variations de ce mets se doit d’être un établissement iconique! Les touristes comme les Montréalais vont même jusqu’à faire la file dehors, même l’hiver, pour pouvoir s’attabler dans le restaurant de la rue Rachel.

994, rue Rachel Est, Montréal

Le Cabaret Mado est LE bar emblématique du Village à Montréal. Bien installé sur la rue Sainte-Catherine depuis le début des annés 2000, l'endroit attire les foules avec ses spectacles de drag queens. L'établissement fait définitivement partie des meubles de la ville.

