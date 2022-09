Café Bravo: un nouveau café sur Le Plateau-Mont-Royal où attraper un café sur le pouce

Partager







Le boulevard Saint-Laurent vient de se doter d’un nouveau lieu où il fait bon boire un café sur le pouce. Passants et employés des bureaux environnants semblent déjà avoir adopté l'endroit, qui a ouvert au début du mois de septembre.



C'est le trio de l'Entre Deux, un sympathique bar à vin de NDG, qui est derrière le Café Bravo. Il s'agit du café de la maison de disque du même nom lancée par Coeur de Pirate en 2021 (anciennement Dare To Care Records).

Avec une jolie identité visuelle, ce nouveau café reprend les accents d'orangé et laisse la place aux vinyles et aux sacs de cafés colorés. C'est la designer Marilou Langlois qui en signe le décor.

Dans les moulins, les cafés des torréfacteurs Fantôme et PS Coffee tiennent la vedette. Des boissons à base d'espresso et deux cafés filtres sont inscrits au menu.

Un petit menu fut d'ailleurs élaboré pour ceux et celles qui cherchent à combler une fringale. Dès 7h30, du mardi au vendredi (et dès 8h30 le samedi), le comptoir met de l'avant une grande variété de viennoiseries et un choix de sandwichs, parmi lesquels un grilled-cheese, un sandwich à la tomate, un BLT et un sandwich déjeuner.

Comportant huit places assises, cette adresse promet d'attirer autant les mélomanes que les amateurs de bon café de spécialité. Sur place, il est possible d’acheter des disques, des albums et de la merch des artistes représentés par la maison Bravo, comme Maude Audet, Gab Bouchard, Émile Bilodeau, Thaïs, Évelyne Brochu, Jean Leloup, Coeur de Pirate et plus. De surcroît, une liste d'écoute de feu mettant à l'avant-plan le talent des artistes de Bravo Musique y joue en boucle.

Une adresse à découvrir!

CAFÉ BRAVO

Ouvert de 7h30 à 18h du mardi au vendredi et de 8h30 à 18h le samedi

4577, boulevard Saint-Laurent, Montréal

