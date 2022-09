Gémeaux 2022: Véronique Cloutier réagit à l'interruption de Guillaume Lemay-Thivierge

Partager







L'irruption de Guillaume Lemay-Thivierge aux Gémeaux dimanche soir a certainement créé un petit malaise. Bien évidemment, rien n’était prévu et, disons-le, on n’est pas les seuls à avoir été surpris.

Si vous avez vécu un malaise dans le confort de votre salon, imaginez-vous être à la place de l’animatrice, Véronique Cloutier, qui devait faire comme si de rien n’était!

Paul Ducharme / Courtoisie

Après le gala, elle a révélé à l’équipe de Showbizz.net que rien n’était prévu, mais qu’elle a tout de même su garder son sang-froid.

«Toute l'équipe [du gala] a de l'expérience en gala. C'est sûr que ça ne nous déstabilise pas. Sur le coup, c'est sûr qu'on se dit: “Attends une minute, où ça s'en va?” Moi, je voulais avoir l'élégance de le laisser s'exprimer. Au début, je me suis assise en me disant... je vais le laisser parler», a expliqué Véronique Cloutier.

Elle a ajouté que, même si elle voulait laisser la chance à Guillaume Lemay-Thivierge de s’exprimer, elle avait tout de même un horaire à respecter.

«Un moment donné, quand ça devenait un peu long, que ça me mettait en retard et qu'il y avait les nouvelles qui étaient attendues après aussi, je me suis levée. [...] Je crois que les gens ont le droit de s'exprimer, c'est bien correct. Mais en même temps, il faut toujours être aux aguets, on ne peut pas laisser dire n'importe quoi non plus», révèle-t-elle.

Sans aucun doute, on entendra parler longtemps de l’apparition de Guillaume Lemay-Thivierge aux Gémeaux 2022.

