Hero Fiennes Tiffin s'ouvre sur sa relation avec Josephine Langford et les rumeurs

Après avoir vu Hero Fiennes Tiffin et Josephine Langford incarner Hardin et Tessa dans les quatre films After (et bientôt dans le cinquième, qui est en chemin!), il est impossible de nier la chimie entre les deux.

Bien au courant des rumeurs au sujet d’une possible amourette entre les acteurs, Hero s’est récemment exprimé à propos de la nature de sa relation avec Josephine.

En effet, plusieurs fans spéculent, depuis la sortie du tout premier film, que les deux stars pourraient être en couple, mais rien de cela n’a jamais été confirmé.

«C’est intéressant parce qu’une partie de moi comprend, mais [...] quand tu parles à des fans qui comprennent mon point de vue, cela valide que les suppositions de quelques personnes sont un peu, peut-être immatures, et sautent aux conclusions», explique Hero.

«Mais encore, je comprends. Je comprends pourquoi tu verrais des gens dans un film et, en quelque sorte, tu souhaiterais qu’ils soient ensemble. Quand les gens sont jeunes, ils sont très impliqués. C’est bon qu’ils soient aussi compliqués... Bref, je les comprends, c’est la meilleure façon de le dire.»

Hero a toujours été très discret au sujet de sa vie privée, on ne lui connaît donc pas de relation publique, mais il comprend donc d’où les rumeurs sont nées et pourquoi les fans s’intéressent aux deux acteurs.

Le jeune homme de 24 ans continue en expliquant qu’il savait dans quoi il s’embarquait. «Je pense que tout le monde, Anna Todd [l’auteure d’After] et tout le monde, était au courant que lorsque tu fais un film de ce genre, il y aura de la spéculation. J’essaye de jouer le jeu, de respecter ceci, mais aussi de respecter ma propre vie privée et les fans le sont 99% du temps».

Josephine Langford est elle aussi très discrète sur les réseaux sociaux, et l'on ne sait pas si elle est en couple ou non. Lorsqu’interrogée au sujet des rumeurs entre elle et Hero, elle avait simplement dit que les fans pouvaient ship (s’imaginer une relation entre deux personnes) n’importe qui.

Il est donc clair que leur relation n’est que professionnelle, mais Hero et Josephine acceptent et comprennent les spéculations.

