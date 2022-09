La CAQ a une page de memes et c'est aussi drôle que vous pouvez l'imaginer

Partager







C'est l'heure de votre moment préféré: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



Tout d'abord, ce dimanche, François Legault a fait quelque chose que les premiers ministres ne font pas souvent: il a repartagé un meme sur Twitter.

Sur l'image en question, on peut voir Manon Massé, de Québec solidaire, qui tient une pomme dans ses mains et dans l'arbre derrière elle, il y a de l'argent qui pousse.

En légende, on peut lire: «Ahhh c'est là qu'ils prennent leur argent!», accompagné d'un emoji d'arbre et d'un emoji de sac de jute avec un signe de piastre dessus.

Ahhh c’est là qu’ils prennent leur argent! 🌳💰 pic.twitter.com/09WWBaR2Aq — CAQ sur table (@CAQsurtable) September 18, 2022



Le meme en question a été produit par un compte Twitter nommé CAQ sur table, qui est géré par des employés du parti de François Legault.



Évidemment, tous les partis sont la cible de leurs blagues, particulièrement Québec solidaire, parce que comme on l'a appris au cours de la fin de semaine, les élections sont maintenant une course à deux partis.

Du moins, selon deux des partis, qui sont, en l'occurrence, les deux partis impliqués.

Legault voit GND comme son principal rival: deux visions s’affrontent, dit Legault #qc2022 https://t.co/E1pOioQ47N — Geneviève Lajoie (@GLajoieJDQ) September 18, 2022

Cela importe peu à Dominique Anglade, parce que gagne ou perd le 3 octobre, elle affirme déjà qu'elle sera encore en poste au lendemain de l'élection.

Anglade restera, peu importe le résultat | JDM https://t.co/xvsSmUtqOn — Patrick Bellerose (@PatBellerose) September 19, 2022

En ce qui concerne le chef du Parti conservateur du Québec, on ne connaît pas encore ses intentions à la suite d'une potentielle défaite électorale, mais une chose est sûre: il veut aller plus vite sur l'autoroute.

Éric Duhaime a en effet promis qu'un gouvernement du PCQ augmenterait la limite de vitesse sur les autoroutes du Québec à 120 km/h.

TAIEB MOALLA / JOURNAL DE QUÉBEC / AGENCE QMI

Comme si c'était ça, notre problème au Québec, que les gens ne roulent pas assez vite sur les autoroutes...



Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

