Une première boutique consacrée à l’univers de Harry Potter ouvre au Québec

Les adeptes finis de Harry Potter et de l’univers magique imaginé par l’auteure J. K. Rowling ont maintenant un endroit où magasiner au Québec!

Une toute première boutique spécialisée dans la vente de produits sous licence officielle Harry Potter a ouvert ses portes à Drummondville dernièrement.

Sorcière et Magie inc. est située aux Promenades Drummondville, sur le boulevard René-Lévesque. On y trouve des baguettes magiques, des capes, des vêtements des différentes maisons de Poudlard, des tasses, de la papeterie, des toutous, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts et les budgets.

La boutique a ouvert ses portes au public le 10 septembre dernier. Des centaines d’amateurs de la saga Harry Potter étaient au rendez-vous et ils ont acheté en grand nombre. C’est pourquoi, au moment d’écrire ces lignes, la boutique Sorcière et Magie attend impatiemment l’arrivée de nouvelles marchandises pour remplir les étagères.

Vous pouvez suivre la page Instagram de la boutique pour savoir quand les produits qui vous intéressent seront de retour en stock à Drummondville. La propriétaire, Maggie Leroux, annonce fréquemment des nouvelles en lien avec sa petite entreprise, qui, disons-le, est vraiment victime de son succès actuellement!

