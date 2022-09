Dominique Anglade admet qu'elle n'est pas drôle et la Kack de QS dans Rimouski

Partager







C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



Alors apparemment qu'il existe une tradition électorale dans la circonscription de Rimouski, où les candidats s'affronteraient dans une joute de slam amicale.

C'est donc ce lundi, à la brasserie artisanale Le Bien, Le Malt que les candidats de tous les partis (sauf la CAQ et le PCQ) se sont livré une chaude lutte verbale.

Même si la CAQ n'était pas là, c'est quand même une KACK qui a remporté les honneurs puisque la candidate qsiste et victorieuse porte le nom de Carol-Ann Kack.

Capture d'écran / Instagram Carol-Ann Kack



C'est un peu comme si le Parti libéral avait une candidate nommée Carol-Ann Péku. Ça nous fait rire.

Bien que la solidaire Kack ait remporté le concours de slam, il reste à voir si elle gagnera ses élections.

Rimouski semble avoir un penchant pour QS | JDQ https://t.co/TjlSZYk4jH — Rémi Nadeau (@RNadeauJDEQ) September 20, 2022

En ce qui concerne la cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade, elle a confirmé ce que tous ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux savent depuis longtemps: elle n'est pas toujours drôle.



Du moins, c'est ce qu'elle a dit aux gars de La journée (est encore jeune) qui, selon elle, sont drôles, eux.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Du côté des Conservateurs, un des candidats s'est retrouvé sous les feux de la rampe après avoir publié un tweet dans lequel il incitait les jeunes de moins de 30 ans à fuir le Québec.

CAPTURE D'ÉCRAN TWITTER

Karim Elayoubi, qui se présente dans Argenteuil, a plus tard indiqué qu'il faisait de l'ironie.

«Mon tweet initial était teinté d’ironie, ce qui fait partie de ma personnalité. J’aurais dû préciser», a-t-il ajouté 18 heures plus tard.

CAPTURE D'ÉCRAN TWITTER



En passant, nous aussi on faisait de l'ironie quand on parlait du sens de l'humour de Dominique Anglade. Nous aurions dû le préciser.



Et finalement, selon un nouveau sondage Léger, les carottes ne sont pas nécessairement cuites pour PSPP et le PQ.



Ils sont encore derniers, mais ils sont moins derniers qu'ils l'étaient la dernière fois.

Nouveau sondage Léger/Journal/TVA/QUB suite au

Face-à-face de TVA.



CAQ 38%

PLQ 16%

QS 16%

PCQ 16%

PQ 13%

Autres 1%



Sondage auprès de 1046 Québécoises et Québėcois, 16-18 septembre 2022. https://t.co/3Kf1cHf1oz — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) September 20, 2022

Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

