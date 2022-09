Guy Nantel ridiculise les cégépiens du collège Dawson dans un nouveau vox pop

Partager







Inquiet de la survie de la langue française au Québec, l’humoriste Guy Nantel est allé dans un endroit où peu de gens connaissent ses fameux vox pop: le cégep Dawson.



Voulant faire la démonstration que les anglophones de Montréal s’intéressent peu ou pas à la culture québécoise francophone, Nantel a testé les connaissances d’étudiants et de membres du personnel du collège situé au centre-ville de Montréal sur ce sujet.

• À lire aussi: La chicane est pognée entre Fred Dubé et Guy Nantel

• À lire aussi: Guy Nantel revient sur les coucous qui ont essayé de l’intimider



«Vous doutiez de la pertinence d'appliquer la Charte de la langue française dans les cégeps ? N'en doutez plus. En cette période électorale, la question la plus pertinente pour la survie de notre langue concerne bel et bien la Loi 96 et l'apprentissage de la culture francophone dans les cégeps anglophones afin d'en finir avec les deux solitudes», écrit sur Facebook celui qui a autrefois brigué la chefferie du Parti Québécois.



Les participants à sa vidéo, qu’il remercie aussi dans sa publication sur les réseaux sociaux, passent un mauvais quart d’heure alors qu’ils parviennent difficilement à répondre à des questions plutôt faciles sur l’histoire et la culture populaire du Québec.

VOX POP | Les enjeux de la campagne électorale 2022 NOUVEAU VOX POP - Vous doutiez de la pertinence d'appliquer la Charte de la langue française dans les cégeps ? N'en doutez plus. En cette période électorale, la question la plus pertinente pour la survie de notre langue concerne bel et bien la Loi 96 et l'apprentissage de la culture francophone dans les cégeps anglophones afin d'en finir avec les deux solitudes. Un énorme merci à nos amis anglophones pour leur grand sens de l'autodérision et surtout, n'oubliez pas de partager. Bon visionnement! Publié par Guy Nantel sur Lundi 19 septembre 2022



Évidemment, la recette du succès des capsules de Nantel est de ne montrer que le meilleur du pire des réponses, et il ne fait nul doute que quelques anglophones cultivés ont relevé le défi avec brio... sauf qu’ils ne figurent pas dans le montage.

• À lire aussi: Un des participants du dernier vox pop de Guy Nantel était candidat aux élections de lundi

C’était probablement aussi le cas lors des vox pop tournés à la manifestation contre le passeport vaccinal, à la marche pour le climat, aux élections de 2018 et sur l’histoire de Montréal.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont déploré le manque de curiosité et d’intérêt des anglophones envers la culture québécoise francophone, un phénomène que nous avions nous-mêmes déjà remarqué.

• À lire aussi: On est allé tester des anglophones sur leur connaissance de la culture québécoise, et les résultats varient



Il serait peut-être temps de s'avouer qu'une partie significative de la communauté anglophone habite le Québec comme si le Québec n'existait pas, et se révolte quand le Québec cherche à se rappeler minimalement à son bon souvenir. https://t.co/CpYUM1Ez7Q — Mathieu Bock-Côté (@mbockcote) September 20, 2022

Une bibliothécaire qui ne connait pas Michel Tremblay, deux langues officielles au Québec, ne pas savoir où est le parlement du Québec, que d'ignorance. — Christiane F (@Christi51478871) September 20, 2022

Les artistes québécois francophones peuvent aller faire leur épicerie dans ce coin-là sans trop se faire achaler. Et Céline Dion aussi 😅 — Nathalie Lemay (@LemayNathalie3) September 20, 2022



On présume maintenant que les anglophones de Montréal (et peut-être même du Canada) vont découvrir Guy Nantel d’ici quelques heures, et qu’ils vont déchirer leurs chemises en dénonçant sa mauvaise foi.



On leur souhaite la bienvenue parmi nous!

À voir aussi sur le Sac de Chips: