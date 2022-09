Élections Québec 2022: voici comment voter par anticipation dès cette semaine

Partager







Vous avez déjà fait votre choix pour les élections? Vous pouvez aller voter avant le 3 octobre pour vous éviter les files d'attente (ou pour enlever ça de votre liste de choses à faire!). Le vote par anticipation débute cette semaine: voici les détails.

• À lire aussi: Devrait-on créer un ministère des Droits des femmes?

• À lire aussi: La biodiversité dans l'angle mort des partis

Quand et où aller voter

Les jours de vote par anticipation officiels sont dimanche et lundi qui viennent (25 et 26 septembre), de 9 h 30 à 20 h.

Pour trouver votre lieu de vote, consultez l’avis d’inscription que vous devriez avoir reçu par la poste, ou alors le site d’Élections Québec.

Vous devez être déjà inscrit sur la liste électorale pour voter ces jours-là.

S’inscrire et voter d’un coup

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste, il y a moyen de le faire et de voter par anticipation en même temps, mais les dates sont différentes des dates officielles.

Dans ce cas, il faut vous présenter au bureau de votre directeur de scrutin (vous pouvez en connaître le lieu sur le site d’Élections Québec).

Les dates pour vous inscrire à la liste et voter d’un coup sont le 23 septembre de 9 h 30 à 20 h, le 24 septembre de 9 h 30 à 16 h, les 25 et 26 septembre de 9 h 30 à 20 h et le 29 septembre de 9 h 30 à 14 h.

• À lire aussi: Pourquoi Québec solidaire mise autant sur les jeunes (et est-ce la bonne stratégie)?

Le jour de l’élection

Petit rappel: si vous voulez voter le jour des élections, c’est le 3 octobre que ça se passe.

Vous devez toutefois vous assurer d’être inscrit sur la liste électorale d’ici le 29 septembre à 14 h, car c’est impossible de s’inscrire après.

• À lire aussi: Pour François Legault, le 3e lien se fera malgré tout

Que faut-il apporter?

Lorsque vous irez voter, vous devez apporter une pièce d’identité et vous devrez dire votre nom et votre adresse à visage découvert.

Pour une inscription sur la liste, vous devrez aussi avoir une preuve de résidence (si vous n'avez pas de permis de conduire, ça peut être une facture d'Hydro-Québec, par exemple).

Pas besoin d’apporter un crayon ou quoi que ce soit d’autre.

Vous pouvez amener vos enfants le jour du vote, ils sont les bienvenus, mentionne Élections Québec sur son site web.