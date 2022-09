La star du porno Lana Rhoades affirme qu’elle est asexuelle et qu’elle pense que les films pour adultes devraient être bannis

Partager







La vedette de films pour adultes Lana Rhoades croit que ceux-ci devraient être illégaux. (les films, pas les adultes)

Celle qui a accouché de son premier enfant en janvier dernier a fait plusieurs révélations étonnantes au balado The Skinny Confidential, où elle a récemment été invitée.

Elle a notamment raconté que lorsqu’elle a fait ses débuts dans l’industrie pornographique à 19 ans, elle n’avait eu des relations sexuelles qu’avec une seule personne auparavant.



«Je n'avais aussi couché qu'avec une seule personne à ce moment-là. Donc, j'étais très inexpérimentée sexuellement. C'est pourquoi je n'avais pas vraiment compris que, pour faire du porno, il fallait en fait avoir des relations sexuelles avec des gens», a-t-elle étrangement indiqué.

«C'est juste l'idée de, oh d'accord, je vais être comme Anna Nicole Smith ou je vais être comme Holly Madison ou cette autre personne... C'était comme une idée dans ma tête, mais je n'étais pas assez mature pour réaliser ce qui s'est réellement passé. Et très, très vite, j'ai réalisé que ce n'était pas pour moi», a-t-elle ajouté.

Elle a ensuite expliqué que pour elle, tourner des films pour adultes est rapidement devenu «un boulot» dans lequel elle se sentait inconfortable parce qu’elle devait y faire l’amour avec des hommes qu’elle jugeait répugnants.

«Vous devez avoir des relations sexuelles avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas choisi d'avoir des relations sexuelles et que vous pourriez ne pas trouver attrayantes. Vous pourriez penser qu'elles sont répugnantes et vous devez avoir des relations sexuelles avec elles parce que c'est votre travail».



«Comment une jeune fille de 19 ans devrait-elle être mise dans cette position, en ayant des relations sexuelles avec des gens auxquels elle ne veut vraiment pas du tout toucher?», s’est-elle insurgée.



Elle jette maintenant un regard vengeur sur l’industrie qui l’a rendue célèbre, mais qui l’a aussi traumatisée.

Son opinion sur la pornographie traditionnelle est tranchante.



«Pour en revenir à la porno, je ne pense pas que ce soit bon pour quiconque. Ils devraient la rendre illégale», juge celle qui y a oeuvré pendant 8 mois.

Après avoir quitté le monde traditionnel de la pornographie, Rhoades s’est tournée vers le côté «fait à la maison» de celui-ci: OnlyFans.

Elle a ensuite accepté d’être une des porte-parole du site concurrent à OF mis de l’avant par Playboy, Centerfold.

Elle révélait d’ailleurs l’an dernier que n’eut été de cette manoeuvre, elle ne serait pas aussi riche qu’elle l’est maintenant.



«Dans l'industrie, j’ai été payée comme de la merde. J'avais probablement 100 000 $ quand j'ai arrêté de tourner de la porno. Maintenant, je suis multimillionnaire», disait-elle au podcast BFFs.



Quoi qu’il en soit, Lana Rhoades n’est pas une nymphomane pour autant.



À la fin de son entretien à The Skinny Confidential, elle a déclaré: «Honnêtement, je suis à peu près asexuelle. Genre, je ne fréquente jamais personne. Je ne trouve pas les gens attirants, et j'ai toujours été comme ça. Ce n'est pas comme s'il y avait un changement après avoir fait de la porno.»



Ça a le mérite d’être clair.

