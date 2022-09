Le studio québécois Tribute Games annonce Wizorb pour la Nintendo Switch

Partager







En célébration du 10e anniversaire de Wizorb, le studio montréalais Tribute Games a annoncé un portage du jeu sur la Nintendo Switch qui sortira le 6 octobre prochain.

Ce jeu classique dans le style arcade a été reçu positivement à l’époque sur Xbox Live Indie Games. Il a depuis été porté sur PC, et on peut se le procurer sur Steam.

Le royaume autrefois paisible de Gorudo est menacé par une présence maléfique. Le seul espoir est Cyrus, un sorcier versé dans un art magique secret appelé Wizorb! Ce jeu de casse-briques se déroulant dans un monde fantastique comprend plus de 60 niveaux dans 5 mondes différents.

Wizorb est d’ailleurs le premier titre du studio montréalais Tribute Games. «Wizorb occupe une place très spéciale dans nos cœurs», a déclaré le cofondateur et président de Tribute Games, Jean-François Major, dans un communiqué de presse envoyé aux médias. «[...] nous avons voulu montrer que nous étions sérieux et capables de créer des jeux à notre façon. Et aujourd'hui, grâce aux fonctionnalités de la Switch, nous pensons que le jeu a trouvé sa vraie maison.»

Wizorb arrivera sur le eShop de la Nintendo Switch et on pourra se le procurer pour 5,99 $.

