Les camions sont fâchés contre Legault et le bon coup de Dominique Anglade

Partager







C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.



Première chose: Une chance que le prix de l'essence est redescendu parce qu'il risque de s'en vendre beaucoup dans le coin de L'Assomption, le 1er octobre.

• À lire aussi: Dominique Anglade admet qu'elle n'est pas drôle et la Kack de QS dans Rimouski

En effet, un convoi de manifestants venus des quatre coins du Québec envisage de prendre d'assaut la circonscription de François Legault pour lui signifier un message tout simple: «Dehors la CAQ».

Selon la publicité sur les réseaux sociaux, il s'agira d'«un des plus gros événements jamais organisés». En général?



Si certains espèrent mettre la CAQ dehors, d'autres souhaitent cependant qu'elle soit plus présente, notamment dans les débats de circonscription.



Le parti de François Legault a brillé par son absence dans plusieurs de ces rassemblements citoyens (dont le fameux concours de slam de Rimouski).

• À lire aussi: La CAQ a une page de memes et c'est aussi drôle que vous pouvez l'imaginer



Et Legault a apparemment été le seul chef à décliner l'invitation du Maire de Laval, sur YouTube.



Un autre des endroits où la CAQ n'a pas donné signe de vie est le débat citoyen organisé dans Gouin. Heureusement, les résidents de la circonscription actuellement détenue par GND ont pu compter sur l'appétissante présence du chef du Parti culinaire du Québec, Jean-Louis Thémistocle.

Au débat électoral dans Gouin, Chef Thémis, du Parti culinaire du Québec, casse la glace en premier. Selon lui, la solution aux problèmes économiques passe "par la sauce béchamel". C'est dit! Seuls absents: la candidate de la CAQ et le candidat du PCQ. #QC2022 pic.twitter.com/IOQp4WM4mN — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) September 20, 2022

Celui qui est aussi connu sous le nom de chef Thémis a fait bonne impression dans l'assistance en expliquant les bases de son idéologie politique, la gastronocratie.

À la demande générale, pour terminer la soirée, la parole à Chef Thémis du Parti culinaire du Québec, qui propose une gastronocratie. #QC2022 pic.twitter.com/cj4UkKeU2D — Marc-André Gagnon (@MAGagnonJDQ) September 21, 2022

Malheureusement, chef Thémis ne fait pas partie des cinq chefs de parti qui sont invités à Tout le monde en parle dimanche soir.

• À lire aussi: Grâce à Duhaime, on a appris une nouvelle figure de style et la réplique du jour sur Twitter



Curieusement, monsieur Legault a accepté cette invitation. (point d'ironie)

#TLMEP: François Legault, Dominique Anglade, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul St-Pierre Plamondon, Éric Duhaime et le coanimateur MC Gilles. Autres invités à venir. — Richard Therrien (@zaptele) September 21, 2022

Et finalement, on va mettre notre cynisme de côté et on va signaler un bon coup.



Domnique Anglade, qui est un peu notre souffre-douleur, a proposé la création d'un poste de ministre responsable des personnes en situation de handicap ou vivant sous le spectre de l'autisme.

Trop souvent les personnes vivant avec un handicap ou vivant sous le spectre de l’autisme n’ont pas de voix.



Ils doivent en avoir une.



C’est pourquoi avec @matgrat, on vient de faire une série d’engagements en ce sens 👉 https://t.co/SsicdHhHNJ#Qc2022 #plq pic.twitter.com/BTj2F1Olo6 — Dominique Anglade (@DomAnglade) September 21, 2022

On va rendre à César la couronne de lauriers de sa salade: c'est une excellente proposition qui mériterait d'être reprise par d'autres partis, comme le soulignait Josée Legault.

Incluant pour les personnes qui ont un handicap intellectuel et leurs familles. La proposition est excellente. Mériterait d'être "plagiée" par les autres partis, dont la CAQ. #polqc #qc2022 https://t.co/VyC1F56w8S — Josée Legault (@JoseeLegault) September 21, 2022

Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s