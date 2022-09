Mark Zuckerberg a perdu 70 milliards $ depuis le début de l’année, soit la moitié de sa fortune

Partager







2022 est une année difficile pour Mark Zuckerberg: sa valeur nette a chuté de 70 milliards $ depuis janvier, le faisant passer du troisième au 22e rang des personnes les plus fortunées de la planète, loin derrière Elon Musk et Jeff Bezos.

Au début de l’année, celui qui est à la tête de Meta, anciennement Facebook, détenait une fortune évaluée à 125 milliards $, d’après Bloomberg. Selon les plus récentes données de Forbes, la valeur nette de Mark Zuckerberg se situe désormais à 55,3 milliards $, soit environ 55% de moins.

La journée du 3 février 2022 a été particulièrement difficile pour le milliardaire de 38 ans, alors que l'effondrement de l’action de Meta sur les marchés boursiers s'est traduit par une perte de 30 milliards $ pour Zuckerberg.

Un changement de cap qui fait mal

La descente aux enfers a commencé en septembre 2021, lorsqu'une controverse a éclaté et a mis à mal le nom de Meta. Une ancienne employée de Facebook a divulgué des informations confidentielles de l’entreprise sur des recherches démontrant qu’Instagram pouvait contribuer à provoquer des troubles alimentaires et des pensées suicidaires chez les adolescents.

Le mois suivant, Mark Zuckerberg annonçait que la maison mère de Facebook, qui détient aussi Instagram, WhatsApp et Occulus, s'appelait désormais Meta et que l'entreprise allait investir dans le métavers, une technologie immersive qui imbrique la réalité virtuelle et la réalité augmentée.

Au même moment, Facebook enregistrait sa toute première baisse du nombre d’utilisateurs.

Le bénéfice net de Meta a alors chuté de 36%, soit plus de trois milliards $, par rapport à la même période en 2021.

En avril dernier, Meta a annoncé qu’elle avait dépensé environ 10 milliards $ dans le métavers en 2021, soit la moitié de ses dépenses en capital. Cette annonce a refroidi les investisseurs qui ne voient aucun avenir dans le métavers.

Les appréhensions se sont fait ressentir quelques mois plus tard, au moment de dévoiler les résultats trimestriels. Mark Zuckerberg a annoncé pour la première fois un recul du chiffre d’affaires de son entreprise en plus de dix ans, et des pertes de 2,8 milliards $ associées à l’élaboration du métavers.

Dans la dernière année, l’action de Meta a chuté de près de 60%.

Qui sont les autres riches?

Le PDG de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, est le plus riche de la planète et de loin. Bloomberg estime sa richesse à 268 milliards $.

Il est loin devant le magnat français du luxe Bernard Arnault (155 milliards $), l’entrepreneur indien Gautam Adani (152 milliards $), le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (145 milliards $) et l'ancien PDG de Microsoft Bill Gates (104 milliards $).

Au 22e rang, Zuckerberg est juste derrière Jim, Rob et Alice Walton, les enfants du cofondateur de Walmart, Sam Walton.

− Avec les informations d'Insider, de Forbes et de Bloomberg.

