Noémie Lacerte porte LA chaussure controversée de l’automne

Partager







Noémie Lacerte est toujours à la fine pointe des tendances mode. Elle a récemment partagé une tenue automnale et on ne peut s’empêcher de remarquer la présence d’une chaussure qui ne fait pas l’unanimité: la ballerine!

Cette chaussure était partout au début des années 2010. Elle faisait notamment partie de la garde-robe preppy qu’on enviait toutes, celle de Blair Waldorf dans Gossip Girl.

L’influenceuse et créatrice de la marque Noble a opté pour une paire noir et blanc agencée à une robe en satin style nuisette, un petit manteau kaki et un foulard gris.

Noémie n’est pas la seule à renouer avec son amour pour les ballerines ces temps-ci! Après avoir fait un retour graduel sur les passerelles en début d’année, cette chaussure est de plus en plus portée par les influenceuses et fashionistas.

Dans les dernières années, les chaussures massives et à plateforme faisaient rage. Il est donc surprenant de voir le retour cet automne d’un soulier discret et plat.

D’un autre côté, avec le retour des tendances comme le balletcore ou encore l’esthétique Tumblr, ce n’est pas étonnant.

Voici quelques chaussures ballerines à vous procurer pour adopter la tendance:

1. Ballerine à bout carré – 48$ chez Amazon

ACHETER ICI

2. Ballerine rouge avec boucle – 34$ chez Amazon

ACHETER ICI

3. Ballerine matelassée champagne – 80$ chez Aldo

ACHETER ICI

4. Ballerine classique unie – 41$ chez Amazon

ACHETER ICI

5. Ballerine pointue avec courroie ruchée – 10$ chez Ardène

ACHETER ICI

6. Ballerine plate – 30$ chez Amazon

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s