Vous pourrez prendre le métro avec votre chien dès le 15 octobre

Les Montréalais pourront amener leur chien avec eux dans le métro, à compter du 15 octobre, dans le cadre d’un essai d’une durée de neuf mois.

Plusieurs conditions seront toutefois mises en place. Les chiens seront notamment interdits durant les heures de pointe en semaine, entre 10 h et 15 h et lors des grands événements. Ils devront également être tenus en laisse et munis d’une muselière, et n’auront le droit de monter sur les sièges.

Bien que ce ne soit une obligation, la Société de transport de Montréal (STM) recommande aux propriétaires d’éviter les escaliers mécaniques, qui pourraient causer des blessures à l’animal.

Aussi, la STM n’a autorité que sur les entrées et édicules qui lui appartiennent. Pour cette raison, la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke est pour l’instant exclue du projet pilote, bien que des discussions soient en cours à ce sujet.

Avec cet essai, la STM souhaite vérifier si la sécurité des clients et employés du métro sera affectée, de même que l’intégrité et la propreté de ses installations. Elle cherche également à savoir quel sera l’impact pour l’expérience des usagers du transport en commun.

«Nous évaluerons rigoureusement et en continu les résultats du projet pilote afin de prendre une décision éclairée sur l’implantation d’une telle mesure dans le réseau du métro», a fait savoir Éric Alan Caldwell, président du CA de la STM.

Les chiens-guides et d’assistance, qui étaient déjà permis, pourront toujours continuer d’accompagner leur maître en tout temps. Il sera également toujours possible de se déplacer avec un animal tenu en cage.

En avril dernier, le conseil municipal de Montréal, à l’initiative de l’opposition officielle, avait demandé à la STM de mettre sur pied un projet pilote d’ici la fin de l’année afin de permettre les chiens dans son réseau.

