6 condos à moins de 200 000$ à vendre à Montréal en septembre 2022

Le 24 heures a épluché des sites d’annonces de propriétés à vendre sur Centris pour vous dénicher les condos les moins chers actuellement sur le marché à Montréal. En date du 22 septembre 2022, voici quelques résidences sur lesquelles vous pourriez mettre la main pour moins de 200 000$.

199 000$

5029 rue Adam

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Ce grand 3 et demi lumineux dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve se cherche un nouveau propriétaire (ou des nouveaux propriétaires). Le condo se trouve au deuxième étage d'un immeuble presque centenaire situé tout près de la station de métro Viau et du marché Maisonneuve.

PHOTO Maxime Tardif | Royal LePage

PHOTO Maxime Tardif | Royal LePage

PHOTO Maxime Tardif | Royal LePage

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

191 700$

5194 6e Avenue

Rosemont-La Petite-Patrie

Le condo (qui pourrait bénéficier d'un peu d'amour) est situé tout près de la promenade Masson et du parc du Pélican. Selon l'annonce, le logement est présentement loué pour 463$ par mois. À qui la chance?

PHOTO KW Prestige

PHOTO KW Prestige

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

199 000$

3480 rue Simpson, app. 1109

Ville-Marie

Le condo de 330 pieds carrés est à aire ouverte (le salon, la chambre à coucher et la salle à manger sont dans la même pièce). Les électroménagers et les meubles, dont un lit escamotable, viennent avec la propriété. La vente est «sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur», peut-on lire dans l'annonce. Mais ça veut dire quoi, au juste? En gros, que l'acheteur ne pourra pas poursuivre le propriétaire s’il découvre un vice caché.

PHOTO Mary Dimitropoulos | Groupe Sutton

PHOTO Mary Dimitropoulos | Groupe Sutton

Cliquez ici pour consulter l’annonce.

165 000$

9100 avenue Montesquieu, app. 405

Anjou

Le condo de 442 pieds carrés se trouve au quatrième étage d'un immeuble construit en 1978. Bien que le logement soit lumineux, ne vous surprenez pas: presque tous les planchers sont recouverts de tapis. Vous aurez donc probablement le goût de remettre le décor au goût du jour...

PHOTO Nancy Forlini | RE/MAX

PHOTO Nancy Forlini | RE/MAX

Cliquez ici pour consulter l’annonce

189 000$ et 199 000$

4736 rue Resther, app. R1 et R2

Plateau-Mont-Royal

Le studio de 225 pieds carrés, qui est actuellement loué pour 600$ par mois, se trouve au rez-de-chaussée d’un duplex de 122 ans situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, tout près du métro Laurier et du parc du même nom.

PHOTO Groupe Sutton

PHOTO Groupe Sutton

PHOTO Groupe Sutton

Et pour vous donner une idée de quoi aurait l’air le condo une fois rénové: l'unité voisine, en vente elle aussi pour 199 000$, a été entièrement rénové en 2012.

Les deux condos partagent une buanderie.

PHOTO Groupe Sutton

PHOTO Groupe Sutton

Cliquez ici pour consulter l’annonce de l’appartement R1 ou ici pour l’appartement R2.