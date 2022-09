Jérémy Plante de Star Académie n'est plus un coeur à prendre

Partager







Rencontré par le magazine 7 jours, Jérémy Plante de Star Académie a donné des nouvelles de sa vie amoureuse.

En effet, celui qu'on a adoré suivre grâce à son talent et sa transparence n'est plus un coeur à prendre! Il a annoncé la bonne nouvelle tout récemment.

À la fin du mois d’octobre, Jérémy Plante va prendre des grandes vacances bien méritées. Il part en effet un mois en Nouvelle-Zélande avec son amoureuse, Karolanne.

«On est officiellement ensemble depuis ma sortie de Star Académie. On a pu la voir à l’émission quand on parlait à nos familles. J’ai gardé une certaine discrétion là-dessus parce que je ne voulais pas que ça sorte partout.»

Quant au choix de la destination, c’est aussi une décision de couple.

«On est des grands fans de la trilogie Le seigneur des anneaux et on veut aller voir le Hobbiton (les lieux de tournage des films en Nouvelle-Zélande). On aime aussi beaucoup le plein air. On va faire du hiking et on va vivre la van life. Le but est surtout de décrocher complètement, de se promener et de n’avoir aucun lien avec l’extérieur.»

Jérémy n'a pas chômé depuis la fin de l'aventure, il a d'ailleurs sorti un album de compositions originales avec son duo, Blue Ridge Band.

Longue vie aux amoureux!

À voir aussi:

s