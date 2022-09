Knock at the Cabin: le premier aperçu du thriller de M. Night Shyamalan donne des frissons dans le dos [VIDÉO]

Partager







Le réalisateur M. Night Shyamalan a dévoilé la première bande-annonce de Knock at the Cabin, film basé sur le roman à succès de Paul G. Tremblay de 2018 The Cabin at the End of the World. Le nouveau thriller d’horreur sortira en salle le 3 février prochain.

En vacances dans un chalet en forêt, une petite famille est traquée et prise en otage par quatre étrangers envoyés en mission pour arrêter l’apocalypse de se produire. Avec un accès limité au monde extérieur, la famille fait face à «un choix impensable» pour sauver l'humanité de la fin.

Bande-annonce Knock at the Cabin

Knock at the Cabin met en vedette Dave Bautista (Dune, Guardians of the Galaxy), Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), Ben Aldridge (Fleabag), Nikki Amuka, (Persuasion, Old), Abby Quinn (Little Women), Rupert Grint (Harry Potter) et Kristen Cui, dans son premier rôle au cinéma. À la réalisation, Shyamalan est accompagné par Marc Bienstock (Split, Glass) et Ashwin Rajan (Servant, Glass).

