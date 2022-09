Vous devez absolument voir le dernier look «extra» de Jay Du Temple

Partager







L’humoriste et animateur Jay Du Temple n’a pas froid aux yeux quand vient le temps d’essayer de nouveaux looks. Son dernier photoshoot vous laissera bouche bée!

Arborant depuis quelque temps des cheveux roses, Jay a récemment changé de tête en optant pour une coloration orangée vibrante.

Dans la séance photo d’inspiration Y2K devant la lentille du photographe Alexis Belhumeur pour APART Studio, Jay est simplement méconnaissable!

Les clichés nous rappellent sans contredit l’esthétique des années 2000 et le look de Jay évoque les chanteurs de cette époque, notamment Deryck Whibley du groupe Sum 41.

Les jeans amples, très tendance en ce moment, sont parfaits pour le look, ainsi que la camisole blanche et la chemise en filet assortie à la chevelure.

Et que dire des accessoires! Les lunettes de soleil blanches étaient un must durant l'époque Y2K et, pour compléter le look, Jay porte les magnifiques bijoux Coming Age et tendre metal.

Le stylisme de Jay a été fait par sa complice de longue date, Melodie Wronski, les cheveux par MJ Déziel, le maquillage par Estelle Moubarak et l’éclairage par Raphaël Rahim Nikiema.

Dans les commentaires, les gens se réjouissent de l’audace du look et apprécient particulièrement le look rétro des photos.

Une autre réussite pour Jay et son équipe!

