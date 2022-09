Wednesday: une date de sortie enfin dévoilée pour la série Netflix

Partager







Vendredi matin, Netflix a dévoilé la date de sortie de la série spin-off dans l'univers de la Famille Addams. Wednesday débutera sur la plateforme de diffusion sur demande le 23 novembre prochain.

Netflix a également dévoilé une nouvelle affiche pour la série à venir.

Mercredi dernier, Netflix dévoilait une publicité pour l'académie Nevermore, l'école à laquelle Wednesday est envoyée. Dans le clip d'une minute et demie, la directrice de l'académie Larissa Weems (Gwendoline Christie) demande: «Dans un monde plein de normes, vous sentez-vous comme un paria?», puis elle nous emmène à l'intérieur de l'académie, un institut vieux de 200 ans qui a été créé pour «éduquer les parias». Comme prévu, ces étudiants sont à la fois des vivants et des morts vivants. À la fin de la vidéo, on est invité à visiter le site de l'académie, sur lequel on peut appliquer.

Wednesday suivra les aventures de la jeune adolescente de la famille Addams dans une nouvelle école secondaire, après avoir été expulsée de son ancienne école. La série de huit épisodes est à la fois réalisée et produite par Tim Burton. La distribution comprend Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Luiz Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Gwendoline Christie, Jamie McShane, Percy Hynes White et Christina Ricci, entre autres.

Wednesday arrive donc sur la plateforme de diffusion Netflix le 23 novembre prochain.

Bande-annonce de Wednesday

