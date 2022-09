Voici tout ce que vous devez savoir de l'Ouragan Fiona qui frappe l'est du Canada en ce moment

Partager







Routes barrées, pannes d'électricité majeures, pluies abondantes : voici tout ce que vous devez savoir des impacts de l'ouragan Fiona, qui fait présentement des ravages dans l'est du pays.

Routes fermées aux Îles de-la-Madeleine depuis ce matin

Le réseau routier des Îles de-la-Madeleine est entièrement fermé à la circulation depuis 8 heures ce matin, en raison des forts vents et des pluies abondantes qui accompagnent le cyclone post-tropical Fiona.

Le maire intérimaire suppléant, Richard Leblanc, en a fait l’annonce en conférence de presse, diffusée en direct sur les ondes de la radio locale. «Il y a beaucoup d’entraves sur la route, des débris, des inondations, a-t-il énuméré. Donc, on vous demande de rester à la maison le temps que l’on puisse réaliser les travaux et que la tempête se termine».

Selon Environnement Canada, les vents du nord-est ont atteint des pointes à 120 km/h la nuit dernière et soufflent à présent en continu à près de 90 km/h.

«Les vents vont rester violents jusqu’à ce soir, a prévenu le météorologue Jean-Philippe Bégin. Nous aurons encore des rafales entre 100 km/h et 140 km/h, et peut-être même plus, aux endroits les plus exposés».

Parmi les dégâts et bris matériels, notons qu’une portion du toit de tôle de l’église Saint-Pierre-de-La Vernière classée monument historique, est partie au vent.

Cette maison des Iles-de-la-Madeleine ne peut pas résister à la force du vent et des vagues. Plusieurs sinistrés. Les routes sont fermées. ⁦@tvanouvelles⁩ #fiona #meteoqc pic.twitter.com/swcXD4sFfg — Kevin Crane-Desmarais (@KCrane23) September 24, 2022

La marée, qui a atteint son niveau le plus haut à 8h30, est également source de grande préoccupation. Déjà, des évacuations sont en cours dans les secteurs inondés de la Pointe de Havre-aux-Maisons et du site historique de La Grave, à Havre Aubert. «La municipalité est très bien préparée, le plan de mesure d’urgence est en vigueur et est efficace, a assuré Félix Caron, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Les centres de services aux sinistrés disposent du matériel nécessaire pour prendre en charge les personnes évacuées».

Du côté d’Hydro-Québec, on rapporte 34 pannes et 2866 clients privés d’électricité. «La situation évolue de minute en minute, a raconté la porte-parole de la société d’État, Ariane Doucet-Michaud. Des fils sont au sol, des poteaux sont cassés ou des poteaux sont sur le point de tomber. Nous avons 10 équipes sur le terrain pour voir où sont les priorités pour les réparations à venir. On se prépare à l’avance et on fait des interventions d’urgence pour sécuriser le réseau, mais il n’y aura pas de réparations tant que les vents ne seront pas tombés».

Selon le météorologue Jean-Philippe Bégin, il faudra patienter jusqu’à la nuit prochaine avant que les vents ne faiblissent à 70 km/h. «À ce moment-là, on pourra dire que la tempête est derrière nous», a-t-il ajouté.

Pannes d'électricité en Nouvelle-Écosse et ailleurs

Plus de 412 000 clients étaient privés d’électricité tôt samedi matin en Nouvelle-Écosse, juste après l’arrivée de l’ouragan Fiona sur la côte est de la province.

La Nouvelle-Écosse subit depuis samedi matin tôt des vents à plus de 144 km/h et les 200 mm de pluie ont presque déjà été atteints.

En Gaspésie – Île-de-la-Madeleine, 2597 clients n’avaient plus d’électricité aux alentours de 6h samedi matin, alors que la péninsule gaspésienne avait déjà reçu environ 50 mm de pluie depuis minuit, avec des vents soufflants jusqu’à 110 km/h.

Les Îles-de-la-Madeleine avaient déjà reçu plus de 100 mm d’eau depuis minuit accompagnés de vents soufflants jusqu’à 150 km/h.

Quatre équipes d'Hydro-Québec sont déployées aux Îles-de-la-Madeleine pour répondre aux urgences, les pannes ne pouvant pas être réparées tant que le vent ne s’est pas calmé.

La Côte-Nord connaissait samedi matin des vents allant jusqu’à 70 km/h en rafales.

La météo pour le reste du Québec s’annonce cependant calme pour le week-end.

On rappelle que l’alerte ouragan est en vigueur depuis vendredi 18h32 pour la pointe est de la Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l’île Anticosti et la Basse-Côte-Nord.

