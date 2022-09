14 choses à savoir sur le Parti culinaire du Québec

Partager







Dimanche soir à Tout le monde en parle, Éric Duhaime a fait sourire bien des téléspectateurs en affirmant que, s’il ne pouvait pas voter pour lui-même, le Parti culinaire du Québec serait son choix.

En déclarant cela, il a, du même coup, appris l’existence de l’autre PCQ à des dizaines de milliers de Québécois qui n’avaient aucune idée de quoi il parlait.

Le Parti culinaire du Québec existe en effet bel et bien, et voici 14 choses à savoir sur celui-ci.

#1- Le Parti culinaire du Québec a été fondé le 8 juin 2018 par Jean-Louis Thémistocle.

#2- Surnommé Chef Thémis, le fondateur du parti est né Jean-Louis Thémistocle Randriantiana à Madagascar dans les années 1950.

#3- Il s'installe au Québec en 1972.

#4- Dans les années 90, on l’a vu collaborateur de l'émission Le monde dans votre assiette, animée par Marguerite Blais (qui est elle aussi devenue politicienne).

#5- Il a aussi fondé Cuisiniers sans frontières, un organisme qui enseigne la cuisine aux jeunes de pays en voie de développement.

#6- Ancien professeur à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, il a annoncé sa retraite de l’enseignement pour lancer le projet de Parti culinaire du Québec.

#7- Il a créé une idéologie politique nommée «gastronocratie», dans laquelle les agriculteurs et les producteurs alimentaires seraient considérés comme l’élite de la société.

#8- Sur le site web de son parti, on peut d’ailleurs lire le Manifeste pour une gastronocratie qu’il a rédigé le 7 juin 2019.

#9- Parmi les mesures concrètes qui pourraient être mises en place dans une gastronocratie, on compte, selon une entrevue accordée au Soleil en 2018: la fin des achats du dimanche afin que les familles puissent manger ensemble, des repas gastronomiques dans les hôpitaux et les centres de santé communautaires, et la création d'un ministère du Bonheur et de la Gastronomie.

#10- Aux dernières élections québécoises en 2018, Themis a été le seul candidat de son parti, se présentant dans la circonscription de Laurier-Dorion.

#11- Chef Jean-Louis Thémis a récolté 169 votes, lui conférant la 8e place (sur 12) dans la circonscription remportée par le qsiste Andrés Fontecilla.

#12- Aux élections de 2022, le Parti culinaire du Québec double son nombre de candidats, en ajoutant la présence d’Amélie Villeneuve dans Laurier-Dorion, alors que Chef Thémis affronte cette fois-ci Gabriel Nadeau-Dubois dans Gouin.

Quand Chef Thémis m'a dit qu'il avait absolument besoin d'une candidate et que j'ai catché l'esprit à la fois ludique et... Publié par Amélie Villeneuve sur Dimanche 28 août 2022

#13- Le slogan du parti pour cette campagne est C’est bon!

#14- Le véhicule de campagne du parti est un petit vélo.

Si je me défonce comme ça c'est que je crois que le bonheur se trouve dans la bouffe . Et j'ai du fun à propager l'idée ! https://www.facebook.com/Regroupement-des-Tables-de-concertation-bioalimentaire-du-Québec-RTCBQ-108749985302985/?__cft__[0]=AZWzF0a0CUIxCbMyLJ5sN_-GNDFjSkWpADuC4Im5w0tZC0rIiLJ7pIT4k-D04qMoPeGUkMgC-lA-SX-CkOM9KSWa-RISMojf37OrGbAdRCqFJiU2KCI7u6XWge3CjY8Xzj0W0zomRE1vMCykb_vBVW8n&__tn__=kK-R Publié par Parti Culinaire du Québec sur Dimanche 18 septembre 2022

