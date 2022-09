Addison Rae plus sexy que jamais en collants à jarretelles

Partager







La star de TikTok Addison Rae ose de plus en plus des tenues sexy et révélatrices. Récemment, elle a opté pour une paire de collants effet jarretelle qui ne vous laissera pas de glace!

AFP

Addison a partagé sur Instagram un carrousel de photos d’elle dans une petite tenue toute noire.

Elle ne porte que des sous-vêtements, une casquette gavroche en cuir, un veston oversized et, la pièce phare, des collants noirs qui imitent des jarretelles.

Ces collants qu’on voyait partout au début des années 2010 rappellent sans contredit l’esthétique Tumblr qui faisait rage à ce moment-là.

Avec leur portion opaque qui donne un effet de bas qui montent au-dessus des genoux et les fausses jarretelles qui ornent la portion transparente sur les cuisses, ces collants sont très sexy.

Sans nécessairement le porter sous un veston, ce type de collant sera adorable sous une jupe à volants ou une petite robe noire.

Voici quelques modèles de collants effet jarretelle pour copier Addison.

Collant effet porte-jarretelles de Pretty Polly - 35$ chez Simons

ACHETER ICI

Collants effet bas au genoux - 20$ chez Amazon

ACHETER ICI

Collants effet jarretelle taille plus de Pretty Polly - 27$ chez Amazon

ACHETER ICI

À vous de jouer!

