La candidate de QS filmée en train de voler un tract du PQ se retire de la course

Le début de la dernière semaine de campagne électorale de Gabriel Nadeau-Dubois a été gâché par sa candidate dans Camille-Laurin, Marie-Eve Rancourt, qui a été prise en flagrant délit de vol de tract péquiste par une caméra de surveillance. Le chef solidaire a annoncé que sa candidate se retirait de la course en fin d'après-midi.

C’est la candidate elle-même, une avocate de profession, qui était passée aux aveux du bout des lèvres, après la publication par l’électeur résidant à l’adresse où l’événement s’est produit, des images captées par sa caméra de surveillance.

Dans la première vidéo, on voit d’abord une bénévole du Parti québécois déposer dans sa boîte aux lettres un tract du chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, qui tente de se faire élire dans Camille-Laurin.

On aperçoit ensuite, dans la deuxième séquence, Mme Rancourt déposer son propre tract avant de subtiliser «l’autre qu’y s’y trouvait déjà», a dénoncé le citoyen. «Incroyable et inacceptable», ajoute-t-il.

Dans un court message publié une heure après la parution de la vidéo, Mme Rancourt a tenu à présenter ses excuses à son rival péquiste.

«Je tiens à m’excuser personnellement à Paul St-Pierre Plamondon pour la vidéo qui a fait son apparition sur Facebook. Cela n’aurait jamais dû arriver. Tous les candidats ont leur place dans cette course et je m’engage à finir ce sprint électoral dans le respect et les règles de l’art», a-t-elle noté.

Une «tactique» décourageante dit PSPP

«J'ai eu un peu de difficulté à le croire. C'est un vidéo qui est assez précise, c'est assez unique sur le plan électoral. C'est le genre de tactique qui décourage tout le monde de la politique, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai eu», a commenté le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon, à son retour des Îles-de-Madeleine, en fin d’après-midi.

On oublie que derrière un.e candidat.e se cache le travail de beaucoup de bénévoles. Une pensée pour l’équipe de bénévoles de @rancourtmarie et aussi celle de @PaulPlamondon. C’est franchement désolant tout ça. 🧡💙 #polqc #qc2022 https://t.co/bAnor9U3Gh — Shophika Vaithyanathasarma (@ShophikaVSarma) September 26, 2022

«Je vais quand même laisser Québec solidaire s'exprimer avant dire quoi que ce soit», a-t-il ajouté.

Du côté du DGEQ, on indique que ce genre de comportement n’est pas encadré par la Loi électorale. «Le vol ou le méfait à l’égard d’un bien sont des infractions régies par le Code criminel. Ces situations doivent donc être rapportées aux corps policiers», a souligné Gabriel Sauvé-Lesiège, porte-parole d’Élections Québec.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), il pourrait s’agir d’une infraction criminelle.

«Une situation comme celle que vous mentionnez est une infraction (vol) au Code criminel», soit l’article 334 b), qui concerne les vols de 5000 $ ou moins.

Il reste toutefois à voir si le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), retiendrait la plainte, s’il y a le lieu.

«Pour des raisons de confidentialité, le Service de police de la Ville de Montréal ne confirme jamais, sauf très rares exceptions, qu’une personne morale ou physique est visée par une plainte ou fait l’objet d’une enquête», a rappelé la division des communications du SPVM.

GND reporte une mêlée de presse

Au moment d'écrire ces lignes, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, n'avait toujours pas réagi. Il devait s'adresser aux journalistes à sa sortie de l'hôtel de ville de Montréal, où il a rencontré la mairesse Valérie Plante, en début d'après-midi, mais sa mêlée de presse a été reportée.

«Gabriel vient de prendre connaissance brièvement de la situation», a expliqué son entourage.

«C’est franchement désolant tout ça», a toutefois commenté sur Twitter la candidate solidaire Shophika Vaithyanathasarma, qui retente sa chance dans Marie-Victorin après avoir perdu l’élection partielle en avril dernier.

«On oublie que derrière un.e candidat.e se cache le travail de beaucoup de bénévoles. Une pensée pour l’équipe de bénévoles de Marie-Eve Rancourt et aussi celle de Paul St-Pierre Plamondon.»

− Avec Gabriel Côté, Agence QMI et Nicolas Lachance, Bureau parlementaire

