Voici ce qui va changer dans votre portefeuille si la CAQ est réélue

Depuis le début de la campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) a multiplié les annonces visant à redonner de l’argent dans le portefeuille des Québécois, lourdement affectés par l’inflation. Mais concrètement, combien cela représenterait-il advenant la réélection de François Legault ?

On ne se fera pas de cachette : en regardant les sondages, il est fort probable que la CAQ revienne au pouvoir, à moins d’une surprise de taille. Il est donc intéressant de se questionner sur les mesures qui auront une incidence sur votre porte-monnaie advenant une réélection du parti au pouvoir.

Baisse d’impôts

Le «bouclier anti-inflation» est le plan phare de la CAQ. Dépendamment de votre condition économique, il prévoit plusieurs allègements fiscaux pour lutter contre l’inflation.

La baisse progressive des impôts est l’une de celles-ci. Le chef de la CAQ, François Legault propose de réduire de l’impôt de 1% sur les deux premiers paliers d’imposition en 2023, soit pour les revenus allant jusqu’à 92 580$.

Concrètement, cela signifie une économie de 329$ pour un revenu imposable de 50 000$, et de 629$ pour un revenu de 80 000$.

La CAQ réduirait ensuite le taux d’imposition de ces deux premiers paliers de 0,25% par année jusqu’en 2032, ce qui mènerait à une réduction totale de 2,5%. Une mesure qui coûterait 7,4 milliards$ dans un premier mandat.

Ultimement, un contribuable québécois épargnerait chaque année à partir de 2032 :

169$ pour un revenu de 30 000$

682$ pour un revenu de 50 000$

1 479$ pour un revenu de 80 000$

1 979$ pour un revenu de 100 000$

Via le site internet de la CAQ, vous pouvez d’ailleurs estimer le montant que vous sauverez advenant la mise en application de ce programme.

Envoi d’un chèque individuel

Autre mesure de ce «bouclier anti-inflation»: un chèque unique envoyé aux Québécois et Québécoises qui ont des revenus de moins de 100 000$ par an.

Plus précisément, 600$ sera envoyé aux personnes qui gagnent moins de 50 000$ et 400$ pour ceux qui font entre 50 000$ et 100 000$. Cette mesure coûterait 3,5 milliards à l’État québécois.

Cette nouvelle proposition est comparable au crédit d’impôt de 500$ octroyé à tous les contribuables par le gouvernement de M. Legault pour combattre l’inflation galopante au printemps dernier.

Photo d'archives François Legault. Premier ministre sortant

Crédit d’impôt pour les aînés

Un allègement fiscal est aussi prévu pour les personnes âgées de 70 ans et à plus faible revenu. Pour affronter l’inflation, le crédit d’impôt pour aîné passera de 411$ à 2000$ par an pour les personnes avec un revenu de moins de 24 195$. Ce crédit d’impôt sera modulable selon le revenu jusqu’à un maximum de 64 195$.

«Évidemment, ceux qui sont moins riches ont besoin de plus d’aide que ceux qui sont plus riches, donc je pense que c’est équitable», a expliqué M. Legault lors de la présentation de cette mesure, à la fin du mois d’août.

Le coût de cette mesure est estimé à 6,4 milliards $ dans un premier mandat.

Photo Marc-André Gagnon La CAQ promet plus d’argent pour les aînés à faible revenu

Une hausse de 3% maximum pour les tarifs gouvernementaux

Pour éviter que les tarifs gouvernementaux soient affectés par l’inflation, la CAQ souhaite limiter la hausse des services de l’État québécois à 3%.

Ainsi, la hausse des tarifs d’Hydro-Québec sera limitée à ce chiffre, tout comme les droits de scolarité, le permis de conduire et les frais d’immatriculation.

Selon les dernières données de Statistique Canada, l’inflation a commencé à ralentir en août pour s’établir à 7%, alors qu’elle était de 7,6% en juillet.

Dans le cadre financier de la CAQ, le parti estime que cette mesure coûtera 2,2 milliards$ sur 4 ans.

Une bourse de 2000$ pour des métiers professionnels

Si vous prévoyez changer de carrière, cette mesure pourrait peut-être vous intéresser.

Pour combler la pénurie de main-d’œuvre, un gouvernement caquiste va créer de nouveaux programmes dans les neufs domaines professionnels suivants, jumelés à une bourse de 2000$: l’assistance des personnes en résidence privée pour aînés, le service de garde en milieu scolaire, la charpenterie-menuiserie, le soutien informatique, l’électromécanique de systèmes automatisés, le dessin de bâtiment, le soutien informatique l’électricité, le montage de lignes électriques et de télécommunications et le soudage-montage.

Le parti estime que cette mesure va créer 30 000 nouveaux diplômés.

