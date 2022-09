Voici pourquoi c’est important de mettre les bonnes matières dans son bac de récup

Partager







Êtes-vous du type à mettre tout ce qui est en plastique au bac de récupération sans vérifier le fameux chiffre dans le triangle? Si c’est le cas, sachez qu’il peut y avoir des conséquences importantes dans les centres de tri lorsqu’on ne respecte pas ce qui va ou pas dans le bac.

Prenons l’exemple d’un téléphone intelligent. Au premier coup d’œil, on constate que c’est fait de plastique, de métal et de verre. Ce sont toutes des matières recyclables qui pourraient, logiquement, aller au bac de récupération. Mais sous le boîtier se cache une pile au lithium hautement inflammable et qui pourrait causer un incendie au centre de tri.

Mais ne vous en faites pas si c’est bel et bien votre réflexe. Peu de gens connaissent les conséquences – blessures, incendies, explosion, bris d’équipement, etc. – de placer les mauvaises matières dans le bac. Voici quelques conseils.

Des règles simples

Dans le bac de récupération à la maison, seules les matières recyclables sont permises. Pensons aux contenants, aux emballages et aux imprimés faits soit en métal, en verre, en carton, en papier ou en plastique. C’est tout! Et les matières ne doivent pas être mélangées, non plus.

Un produit acheté à l’épicerie a ainsi plus de chances d’être accepté au bac de récup qu’un objet acheté à la quincaillerie ou dans une boutique d’électroniques.

C’est que le système de la collecte sélective a été pensé en fonction de ces matières très précises, d’où l’importance de toujours mettre du respect dans votre bac.

Que faire avec les objets récupérables autrement que via le bac de récupération? Les pneus, les piles, la peinture, les matériaux de construction ou les vieux téléphones cellulaires, par exemple, sont potentiellement recyclables, mais il faut se rendre dans une filière de récupération dédiée, comme l’écocentre. En cas de doute, consultez votre municipalité.

