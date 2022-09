Cyberpunk 2077 attire un million de joueurs quotidiennement, selon CD Projekt RED

Partager







Avec l’annonce d’une nouvelle extension à venir, la nouvelle patch 1.6 et la série animée sur Netflix Edgerunners, il n’est pas étonnant de voir un regain de popularité pour Cyberpunk 2077. Les joueurs sont visiblement au rendez-vous alors que le jeu attire un million de «Chooms» quotidiennement.

C’est ce qu’a rapporté CD Projekt RED mercredi dernier, alors qu’ils remercient la communauté, tant les anciens que les nouveaux joueurs, dans une publication Twitter.

«Chaque jour de cette semaine, Night City a été visité par 1 million de joueurs, nouveaux et anciens», peut-on lire sur la publication. «Nous voulions profiter de cette occasion pour vous remercier d'être avec nous et de jouer le jeu. Merci Chooms!».

Each day of this week Night City has been visited by 1 million players, both new and returning.

Dimanche dernier, 136 650 joueurs étaient connectés en même temps sur Cyberpunk 2077, selon SteamDB. C'est le plus haut nombre de joueurs connectés en même temps depuis janvier 2021, un mois après la sortie du jeu.

Ces chiffres s'expliquent grâce à la récente patch 1.6, qui a ajouté diverses nouvelles fonctionnalités et améliorations. La série animée Cyberpunk 2077, Edgerunners, a également fait ses débuts sur Netflix, un peu plus tôt ce mois-ci, et a reçu des critiques favorables de la part des critiques et du grand public.

Le directeur de quêtes émotif face au regain de popularité

Pavel Sasko, directeur de quêtes pour Cyberpunk 2077, a récemment discuté du lancement et des revirements difficiles du jeu, près de deux ans après sa sortie.

En direct sur sa chaîne Twitch personnelle, il a discuté avec les téléspectateurs des difficultés du lancement de Cyberpunk 2077 et de son regain de popularité. «C'est difficile à exprimer, quand vous mettez autant de cœur et de travail dans quelque chose», dit-il. «Après la sortie [du jeu], je ne pouvais pas croire – après un certain temps, j'ai réussi – mais au début, je ne pouvais pas croire, et je me souviens [...] ma petite amie, elle me voyait complètement détruit. Mais c'est bon d'être de retour. [Ça fait du bien] d'être de retour», ajoute-t-il, visiblement émotif.

La première et seule extension de Cyberpunk 2077, Phanton Liberty, arrivera sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Stadia en 2023. En attendant sa sortie, on peut toujours essayer les nouveautés ajoutées dans la patch 1.6 et visionner la nouvelle série animée Edgerunners sur Netflix.

