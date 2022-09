Moscou brandit de nouveau la menace nucléaire: on vous explique la chaîne de commandement russe

Partager







La Russie a de nouveau menacé mardi de faire usage de l'arme nucléaire, au dernier jour des référendums d'annexion qu'elle organise dans quatre régions d'Ukraine. Pour mieux comprendre cette nouvelle menace, on vous explique comment fonctionne la chaîne de commandement russe et dans quels contextes Moscou pourrait utiliser l'arme nucléaire.

Les dernières menaces de la Russie

L'ancien président et numéro deux du Conseil de sécurité de Russie, Dmitri Medvedev, a assuré que Moscou défendra les nouveaux territoires qu'elle entend incorporer à l'issue des votes d'annexion organisés dans les régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk (est) et dans les régions sous occupation russe de Kherson et de Zaporijjia (sud).

AFP Dmitry Medvedev

«Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes [...]: la Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaire», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du chef du gouvernement Dmitri Peskov a pour sa part rappelé la doctrine militaire russe, qui prévoit la possibilité de frappes nucléaires si des territoires considérés comme russes par Moscou sont attaqués.

AFP Dmitry Peskov

La chaîne de commandement

1. Décision

D’après la doctrine russe, Poutine peut décider d’utiliser l’arme nucléaire si:

Des armes nucléaires, de destruction massive ou des missiles balistiques sont utilisés contre la Russie;

Un site nucléaire clé de la Russie est attaqué;

L’existence de l’État russe est menacée (ce à quoi Poutine fait allusion en évoquant la menace de l’Occident).

2. Transmission

Poutine transmet l’ordre d’utiliser l’arme nucléaire grâce à une valise, nommée Cheget, gardée près du président à tout moment, le reliant à l’état-major.

La valise contient un système de transmission d’ordres, mais pas de «bouton de tir nucléaire».

3. Lancement

L’état-major, qui a accès aux codes de lancement, a deux façons de lancer l’attaque.

◆ Par transmission des codes: codes transmis par l’état-major aux commandants chargés de la manipulation des armes nucléaires (lance-missiles, sous-marins, etc.).

◆ Ordre pré-enregistré: automatiquement envoyé aux commandants des missiles intercontinentaux si une attaque nucléaire est détectée par des capteurs.

▶ Vous pouvez consulter la page En 5 minutes portant sur les dernières menaces russes ici.

Sources: AFP, New York Times, Reuters, Al Jazeera, BBC, Graphic News