On vous résume les principales promesses du PLQ

Tout au long de la semaine, le 24 heures vous présente un résumé des promesses des cinq principaux partis qui souhaitent former le prochain gouvernement. Aujourd'hui: le Parti libéral du Québec.

La campagne en bref

Le Parti libéral a formé le gouvernement à plusieurs reprises au cours de l’histoire récente du Québec. Lors du dernier mandat, il s’est retrouvé avec le rôle de l’opposition officielle, mais cette année, les intentions de vote (en termes de pourcentage) ne le placent même pas de façon nette en deuxième position, selon les sondages qui sont sortis durant la campagne. On se doute donc que le parti espère faire élire plusieurs députés afin de s’élever au-dessus de la mêlée et confirmer son importance dans le paysage politique actuel. Voici ses principales propositions.

LA CHEFFE - Dominique Anglade

The Canadian Press Dominique Anglade

48 ans, née à Montréal

Cheffe du PLQ depuis 2020

Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne depuis 2018

Diplômée de Polytechnique Montréal et de HEC Montréal

A été ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation

Présidente de la CAQ de 2012 à 2013, elle est passée chez les libéraux en 2015

Promesses du PLQ en environnement

Réduire les GES de 45% d’ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050.

Investir 100 milliards $ dans la production d’hydrogène vert.

Tripler la production annuelle d’énergie éolienne pour atteindre 30 térawattheures (TWh) d’ici 2030.

Mettre fin à l’exploitation du pétrole et du gaz naturel.

Protéger 30% du territoire du Québec d’ici 2030.

Promesses du PLQ en santé

Ajouter 2000 lits dans le réseau de la santé.

Offrir à chaque Québécois qui le souhaite 15 séances gratuites de psychothérapie au privé.

Revoir l’entente avec les omnipraticiens pour permettre à chaque Québécois d’avoir un médecin de famille.

Éliminer le temps supplémentaire obligatoire (TSO).

Faire passer de 1000 à 3000 le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées d’ici 2030.

Former 1000 médecins supplémentaires.

Offrir une «allocation aînés» de 2000$ par année aux personnes de 70 ans et plus qui ne vivent pas en CHSLD.

Promesses du PLQ en logement

Éliminer la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.

Construire 50 000 logements abordables d’ici 10 ans.

Promesses du PLQ en économie

Réduire les impôts et les taxes de 3,8 milliards $ et créer un nouveau palier d’imposition pour ceux qui gagnent plus de 300 000$.

Geler les tarifs d’Hydro-Québec pour un an et enlever la TVQ sur les premiers 4000$ de la facture d’électricité.

Enlever la TVQ sur les produits de première nécessité, comme le dentifrice, le savon et les médicaments.

Promesses du PLQ en immigration

Augmenter les seuils d’immigration à 70 000 personnes par année.

Faciliter l’accès aux régions pour les immigrants en assouplissant les critères du Certificat de sélection du Québec.

Promesses du PLQ en transports

Rendre le transport en commun gratuit pour les étudiants et les 65 ans et plus.

Construire un tramway entre Québec et Lévis comme troisième lien.

Promesses du PLQ en éducation

Améliorer la qualité de l’air dans les écoles.

Ajouter 52 000 places dans le réseau des garderies et offrir à chaque enfant une place à 8,70$ par jour.

Doubler le supplément pour l’achat de fournitures scolaires, en le faisant passer de 108$ à 215$ par enfant.

Reprendre le projet d’agrandissement du Collège Dawson.

- Recherche et rédaction par Geneviève Abran et Camille Dauphinais-Pelletier

