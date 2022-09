Sugar Sammy fait une bonne blague sur QS et Legault évoque la souveraineté

Partager







C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.

C'est ce matin que paraissait le plus récent sondage Léger, qui démontrait une fois de plus que la CAQ de François Legault est en bonne voie pour remporter cette élection, mais aussi que la lutte pour former l'opposition officielle se corse.

Je suis disponible jusqu'à 10h30 pour répondre à vos questions.



D'habitude c'est le sondeur qui pose les questions, maintenant c'est à votre tour 😉 pic.twitter.com/51oFNDfvGE — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) September 27, 2022

Malgré la parution des plus récentes données statistiques, c'est toujours l'affaire du tract du PQ volé dans une boîte aux lettres par la désormais ex-candidate de QS Marie-Ève Rancourt qui fait le plus jaser ce matin.

À ce sujet, Sugar Sammy nous a bien fait rire avec une blague qui est drôle pour vrai, ce qui n'arrive pas souvent.

Est-ce que c'est Québec Solidaire qui «faisait disparaître» les factures d'Éric Duhaime aussi? #qc2022 https://t.co/mdmQ1Wpc54 — Sugar Sammy (@sugarsammy) September 26, 2022

D'ailleurs, au cours de la dernière fin de semaine, il a passé les 5 principaux partis dans le tordeur dans une vidéo qu'il a publiée sur Twitter.

«J’adore Québec Solidaire car ils veulent qu’on soit tous pauvre ENSEMBLE» #quebec2022 pic.twitter.com/OLUaCbNf6s — Sugar Sammy (@sugarsammy) September 26, 2022

La question de l'urne à Éric Duhaime

Le journaliste du Journal de Québec Taïeb Moalla a interpellé le chef du Parti conservateur Éric Duhaime avec une question de la plus haute importance, surtout considérant la percée qu'espère faire le PCQ dans la région de la Capitale-Nationale.

Il lui a demandé: «Est-ce qu'on prend LE bus ou LA bus?»

Duhaime a fait preuve d'un sens de la répartie hors pair en répondant tout simplement: «L'autobus». Bien joué.



Si, comme nous, vous vous êtes demandé en regardant la vidéo ce que Duhaime faisait à un arrêt d'autobus, c'est qu'il attendait l'autobus.

Voici la preuve: (C'est une photo d'Éric Duhaime dans un autobus)

Taïeb Moalla / JdeQ

Legault et la souveraineté

Conscient de la remontée du PQ dans les intentions de vote, François Legault semble courtiser le vote souverainiste.



En mêlée de presse en Gaspésie ce matin, le chef de la CAQ a en effet affirmé, en parlant d'un Québec souverain: «Oui, ce serait viable. Il y aurait un gros défi financier évidemment, quand on regarde le niveau de péréquation qu’on reçoit actuellement, mais je pense que le Québec serait viable».

Le chef de la #CAQ @francoislegault affirme qu’un Québec souverain est viable mais il y aurait un gros défi économique en raison de la péréquation. Il répète que ce n’est pas une priorité actuellement. #qc2022 pic.twitter.com/8OdYJBDsbR — Alain Laforest (@AlainLaforesTVA) September 27, 2022

Ça lui aura donc pris 11 ans à la CAQ pour dire ce qu'il a déjà dit pendant 11 ans au PQ.



Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

