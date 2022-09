L’entreprise 100% locale C’EST BEAU tient une vente d’échantillons à ne pas manquer

Partager







Dès aujourd’hui le 28 septembre, jusqu’au samedi 1er octobre, c'est beau ouvre, pour la toute première fois, les portes de son quartier général pour une vente exclusive d’échantillons!

L’entreprise québécoise spécialisée dans la production responsable de vêtements basics faits de matières biologiques et recyclées dans une manufacture syndiquée invite donc les Montréalais et Montréalaises à profiter des plus grands rabais jamais offerts sur ses produits.

Courtoisie

Ces fameux rabais vont comme suit : 35% sur un item, 45% sur deux items, 55% sur trois items.

Plusieurs incontournables de la marque locale seront en vente comme le crewneck ÉMILE ou encore la tuque IVY juste à temps pour le temps plus frais.

Le QG de c’est beau est situé aux frontières du Mile-Ex, Mile-End, Rosemont, Petite-Italie, plus précisément au 5e étage du 90 rue Beaubien Ouest. Peu importe où vous vous trouvez sur l’île, c’est assez simple de s’y rendre comme l’adresse se trouve à moins de 10 minutes à pied de la station de métro Beaubien.

Vente exclusive d’échantillons c’est beau

28 septembre au 1er octobre

90 rue Beaubien Ouest, local 501-C (5e étage), Montréal

Page Facebook de l’évènement

