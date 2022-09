Les changements climatiques vont affecter davantage les ménages à faible revenu

Partager







Les changements climatiques n’ont pas fini de saper la croissance de l’économie canadienne et c’est le portefeuille des moins nantis qui en souffrira le plus, révèle une nouvelle étude de l’Institut climatique du Canada (ICC).

Les changements climatiques coûteront des milliards de dollars au Canada chaque année. Ce ralentissement économique – estimé à 25 milliards $ annuellement – se traduira par une augmentation du coût de la vie, des hausses d’impôts pour financer les catastrophes climatiques, des pertes d’emploi et des hausses de coûts pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, conclut l’ICC, principal organe en matière de recherche climatique au pays.

«Ce que nous avons découvert est assez inquiétant. Le réchauffement et la déstabilisation du climat viennent accélérer la dépréciation des infrastructures, détruire des biens et entraîner des maladies et pertes de vies évitables», peut-on lire dans l’étude de 86 pages.

Les moins nantis, les grands perdants

Ces conséquences directes aux changements climatiques se traduiront par des pertes de revenu considérables pour tous les Canadiens, et les personnes plus vulnérables sur le plan économique seront les premières touchées.

«Les changements climatiques frapperont durement les ménages, rendant la vie encore plus chère dans les années et les décennies à venir. Les pressions sur l’abordabilité s’exerceront de toute part», indique le rapport intitulé Limiter les dégâts.

L’analyse va même plus loin, en estimant une baisse de revenu de 720$ par personne d’ici 2025 en imaginant un ralentissement de la croissance économique et une hausse de taxes pour pallier les dépenses. Cette baisse passerait à 1890$ (12%) par année d’ici 2050 dans un scénario d’émissions de gaz à effet de serre «modérées» et près de 2300$ (19%) dans un scénario d’émissions «élevées.»

Ce n’est pas tout: selon l’organisme, les changements climatiques «détruisent les emplois». D’après les estimations des chercheurs, les pertes d’emploi pourraient doubler d’ici 2050 et atteindre 2,9 millions d’ici 2100 si aucune mesure d’adaptation n’est mise en place.

La solution: l’adaptation

Heureusement, des solutions existent et pourraient contrecarrer cette baisse importante des revenus au pays. La réduction des émissions à l’échelle mondiale et des «mesures d’adaptation proactives» pourraient «diminuer substantiellement les coûts des changements climatiques au Canada.

Ces mesures d’adaptation se trouvent à être des actions concrètes pour limiter les effets des changements climatiques: la construction d’infrastructures résistantes aux intempéries, le développement du transport collectif et zéro émission, planter des arbres pour limiter les îlots de chaleur, etc.

«La prise de mesures d’adaptation proactives réduira les coûts liés aux changements climatiques et fournira un solide rendement du capital investi, nous faisant économiser à long terme, tout en pavant la voie à un avenir plus durable», mentionne Susan McGeachie, cheffe de l’Institut pour le climat de BMO, BMO Groupe financier.

D’après les calculs de l’ICC, chaque dollar investi dans une mesure d’adaptation rapporterait de 13$ à 15$ en bénéfice. Autrement dit, prendre en considération les changements climatiques dans les décisions économiques pourrait être très rentable.

Par ailleurs, les gouvernements doivent tenir compte dès aujourd’hui des changements climatiques dans toutes les décisions économiques pour mieux prévenir les coûts et les bénéfices de ces possibles adaptations, recommande l’ICC.