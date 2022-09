Les deux grosses gaffes de la CAQ et la petite gaffe du PQ

Partager







C'est l'heure de PERDUS EN CAMPAGNE: notre tour d'horizon des petites choses qui sont passées sous le radar, dans les dernières heures, lors de la campagne électorale.

Ce n'est pas vraiment passé sous le radar dans les dernières heures (on parle plutôt d'une quasi-éclipse médiatique), mais le député de Trois-Rivières et ministre du Travail, de l'Emploi et Solidarité sociale Jean Boulet a commis une énormissime gaffe en déclarant: «80% des immigrants s’en vont à Montréal, ne travaillent pas, parlent pas français ou n’adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise».

Vraiment @JeanBoulet10? «80% des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. »



Des propos inacceptables et indignes. La diversité n'est pas une menace, mais bien l'une de nos + grandes richesses. pic.twitter.com/WHD4sWc1UH — Jeremy Ghio (@JeremyGhio) September 28, 2022

Comme vous vous en doutez, ce n'est pas une chose en dire en pleine campagne électorale (ni en général, d'ailleurs, puisque c'est faux).



Sur Twitter, parmi l'avalanche de commentaires d'indignation, quelques usagers ont pris la peine de rectifier les faits.

Exemple éclatant de l'importance de vérifier les faits. C pas 80 mais 65% des immigrants qui s'installent à Montréal, 62% travaillent vs 63% chez les Montréalais nés auCanada, 80% des immigrants au Québec sont en mesure d’avoir une conversation en français, selon Stat Can #polqc https://t.co/j1cYVgO2xv — Sophie Langlois (@SRClanglois) September 28, 2022

C'est à se demander si le ministre Boulet ne deviendra pas un boulet pour son propre parti.



Heureusement pour lui, son chef est capable de faire ses propres gaffes en parlant d'immigration.

Mercredi matin, devant la Chambre de commerce de Montréal, François Legault a déclaré qu'il serait suicidaire pour le Québec français d'accueillir plus de 50 000 immigrants par année.

«Tant qu’on n’aura pas stoppé le déclin du français, je pense que pour la nation québécoise qui veut protéger le français, ça serait un peu suicidaire d’aller augmenter» les seuils d'immigration, dit François Legault #qc2022 https://t.co/GXHHj0KA6I — Geneviève Lajoie (@GLajoieJDQ) September 28, 2022

Bref, la CAQ s'est distinguée ce matin avec son beau combo de bévues.

Réveil ardu pour la caravane du PQ

Sur une note plus légère, le Parti Québécois a aussi fait une petite bourde en ce mercredi.

Toutefois, celle-ci risque d'avoir des répercussions beaucoup moins grandes sur le résultat du vote.

C'est le journaliste du Journal de Québec Nicolas Lachance qui a raconté l'anecdote.

Caravane du @partiquebecois: L’équipe debout très tôt ce matin sans déjeuner pour aller à l’émission de @PQFSL. Check out à l’hôtel. Le chef et les journalistes dans le bus. Oups… l’entrevue de @PaulArcand avec @PaulPlamondon est en réalité demain… l’équipe était mêlée #qc2022 pic.twitter.com/HBaaxVw56r — Nicolas Lachance (@NicolasLachance) September 28, 2022



La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas manqué Paul St-Pierre Plamondon à l'émission de radio de Paul Arcand Puisqu'il faut se lever.

Le parti Vert utilise Dominique Anglade

Dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage a demandé aux chefs de partis pour qui ils voteraient s'ils ne pouvaient pas voter pour eux-mêmes.

La réponse de la cheffe du Parti libéral du Québec Dominique Anglade fut: «La parti Vert».



Eh bien voilà que la formation environnementaliste a choisi d'utiliser ce segment pour faire sa promotion.

Comme le dit Dominique Anglade : le 3 octobre on vote pour le Parti Vert; un parti engagé dans la lutte contre les changements climatiques combiné avec une économie éco-socialiste!

Nous sommes l’option numéro 1 pour les anciens libéraux ! #polqc #polqc2022 #elections2022 #qc pic.twitter.com/nz0BwNNO2J — Parti Vert du Québec (@partivertqc) September 26, 2022



C'est assez rare que le ou la leader d'un parti encense une autre formation, aussi bien en profiter quand ça arrive!

Sur ce, bonne journée. À demain, à la même chips-heure, sur le même chips-site.

