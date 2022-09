Un domaine avec piscine creusée, bureau à domicile et bar complet à vendre pour 2 449 900$ à Rosemère

Partager







Vous rêvez d’une maison clés en main où vous pourrez vous entraîner, travailler, recevoir vos amis pour le 5 à 7 et finir avec un bain de minuit? Cette maison située à Rosemère et présentement à vendre pour 2 449 900$ est pour vous.

Courtoisie Philippe Lamarche de Re/max Crystal

La propriété construite en 2018 avec uniquement des matériaux haut de gamme propose un environnement moderne et lumineux. On s’imagine facilement s’y retrouver pour un bon souper entre amis ou encore pour un party bien arrosé une fois le soleil couché!

Courtoisie Philippe Lamarche de Re/max Crystal

À l’intérieur, on retrouve un espace à aire ouverte composée du salon, de la cuisine et de la salle à manger.

Un foyer au bois se trouve dans le salon qui est bordé de fenêtres.

Découvrez l'intérieur complet de cette incroyable maison dans la vidéo ci-dessus!

Courtoisie Philippe Lamarche de Re/max Crystal

Dans la cuisine, on retrouve également un coin-bar complet avec des tablettes pour y installer des bouteilles, et un comptoir pour faire des cocktails savoureux.

La propriété propose un total de quatre chambres ainsi que deux salles de bains. On y retrouve également deux salles d’eau magnifiques.

Courtoisie Philippe Lamarche de Re/max Crystal

Les futurs propriétaires pourront également profiter d’un gym à la maison avec un sauna et un spa.

À l’extérieur, l’espace a été aménagé pour recevoir en grand, mais aussi se relaxer en grand. Une longue piscine creusée et chauffée trône au milieu de la cour. On retrouve aussi un coin pour faire un feu et une belle grande terrasse où souper les soirs d’été.

Courtoisie Philippe Lamarche de Re/max Crystal

Cette incroyable propriété est un véritable domaine en soi! Après y avoir mis les pieds une première fois, vous n’aurez plus envie de la quitter!

C’est Philippe Lamarche, de Remax Crystal, qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 2 449 900$.

Tous les détails ici.

