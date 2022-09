Une statue de Mère Teresa surveille la station de métro Monk à Montréal et les gens arrêtent pour prier

Partager







Dans l’air d’attente de la station de métro Monk, se trouve une statue en l’honneur de la mère de tous les saints, Mère Teresa.

Pourquoi à cet endroit en particulier? On s’est posé la même question et comme le grand Jules César l’a si bien dit, on y est allé, on a vu et on a compris.

Voici un indice pour trouver la réponse: 2012.

Pour en apprendre plus, c’est dans la vidéo ci-dessus! ▲

Voici une statue

Il s'agit de notre dernier épisode de la série estivale Voici une statue. On espère que vous avez apprécié ce petit tour du Québec à la recherche de statues intéressantes.

Si vous avez manqué nos capsules, les voici toutes:

