Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour PS4 et PS5 [OCTOBRE 2022]

PlayStation a dévoilé la liste des jeux qui seront offerts durant le mois d’octobre aux membres PlayStation Plus.

Que vous soyez membre Essential, Extra ou Premium du service PlayStation Plus, vous pourrez aller chercher les trois jeux suivants à partir du 4 octobre:

Hot Wheels Unleashed (PS4, PS5)

Injustice 2 (PS4)

Superhot (PS4)

Les membres PlayStation Plus auront jusqu’au 31 octobre pour ajouter ces titres à leur bibliothèque de jeux.

Il faut souligner que le catalogue de jeux Extra et Premium pour octobre 2022 n'a pas encore été dévoilé. Les jeux annoncés aujourd'hui font partie de l'abonnement Essential, et sont donc offerts à tous les membres PlayStation Plus.

Si vous êtes abonné à PlayStation Plus, c’est aussi votre dernière chance de vous procurer les jeux de septembre: Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus et TOEM.

