Café Camas club social : une nouvelle adresse «artsy» dans Griffintown

Un tout nouveau café vient de s’ajouter au paysage montréalais. Il s’agit du charmant Café Camas club social.

L’établissement situé sur la rue Notre-Dame Ouest ouvrira ses portes officiellement le 3 octobre prochain.

Sur Instagram, on peut lire que le café proposera une belle sélection de vinyles sur place et mettra en lumière les artistes locaux en exposant et vendant des œuvres.

Ce sera un espace de rassemblement pour les artistes, mais aussi pour les curieux qui souhaitent manger une bouchée ou siroter un bon café chaud.

Le Café Camas se trouve dans l’ancien local du café littéraire Chez L'Éditeur, un endroit où les bouquins étaient à l'honneur.

Café Camas club social

1372 Notre-Dame Ouest, Griffintown

