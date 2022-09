Partager







Google ferme Stadia, son service de jeux vidéo à la demande, a-t-on appris du média spécialisé The Verge mercredi.

La plateforme de jeux vidéo nuagique sera en ligne jusqu’au 18 janvier 2023 et les joueurs auront accès à leur bibliothèque jusqu’à cette date, explique Phil Harrison, VP et directeur général de Stadia, dans un article de blogue. Stadia avait été lancé en 2019.

«Bien que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux pour les consommateurs ait été construite sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’adhésion des utilisateurs que nous attendions», ajoute Harrison. «Nous avons donc pris la décision difficile de commencer à mettre fin à notre service de streaming Stadia.»

Remboursements

Les joueurs qui ont acheté du matériel Stadia via le Google Store seront remboursés, selon les informations du blogue de Google. Les jeux et contenus additionnels achetés sur la boutique Stadia seront également remboursés.

Google prévoit que la majorité des remboursements seront effectués d’ici la mi-janvier 2023. Toutefois, la compagnie ne va pas rembourser les abonnements Stadia Pro. Les joueurs Stadia Pro pourront toutefois garder leur abonnement gratuitement jusqu’à la fermeture du service.

Durant la période de fermeture du service, il sera impossible d’acheter des jeux, car le Stadia Store est maintenant fermé.

Les joueurs concernés vont recevoir un courriel avec des instructions pour les remboursements, mais on ne sait pas exactement quand ce courriel sera envoyé.

Était-ce écrit dans le ciel?

Le sort de Stadia n’est pas une grande surprise. Le service est ciblé par des rumeurs de fermeture depuis son lancement, en raison de la réputation de Google de fermer des projets. Un site appelé «Killed by Google» (tué par Google) a même été lancé, en hommage aux nombreux projets abandonnés par le géant.

Si l’on se fie au message de Phil Harrison, Stadia n’a tout simplement pas su attirer assez de personnes.

On a également pu sentir un relâchement du projet quand Google a fermé ses studios de développement en février 2021; un à Los Angeles et l’autre à Montréal. Même si le service est arrivé sur Chromecast et Android TV un mois plus tard, on sentait que c’était le début de la fin.

À VOIR AUSSI